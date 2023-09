Pieţele, luate cu asalt. Frica de scumpiri a pus gospodinele pe jar

Ca urmare, uşor-uşor, cămara gospodinelor începe să prindă culoare, pentru că, da, toamna înseamnă arome și gust, motiv pentru care trebuie să îşi ia cele trebuincioase. Este adevărat că pentru a umple rafturile pentru iarnă este nevoie de investiții serioase, în condițiile în care toate sunt scumpe. Cu toate acestea, teama că preţurile ar putea să explodeze, din nou, mai târziu i-a determinat pe mulţi să îşi pună câte un borcan de gogonele, câte unul de gogoşari, ba să umple butoiul cu varză pentru sărmăluţe şi nu numai.











Pe scurt, în majoritatea pieţelor din municipiul Constanţa este un adevărat furnicar. Oamenii vin, analizează preţurile şi, în funcţie de grosimea portofelului, fiecare îşi face proviziile de care are nevoie.





„Eu am o pensie de 1.500 de lei pe lună şi îmi e destul de greu să mai fac şi provizii pentru sezonul rece, dar trebuie. Am pus deja cinci borcănele de castraveţi şi voi mai pune câteva de murături, de gogoşari, nelipsita varză murată”, ne-a declarat Tanţa R., în vârstă de 79 de ani. „Mie îmi este teamă că preţurile vor fi şi mai mari la iarnă, aşa că prefer să îmi fac câteva rezerve de pe acum”, a precizat Daria C. (53 de ani).











„Eu am mers în Piaţa Tomis III, de unde am cumpărat castraveţii cu 2,5 lei, gogoşarii cu 5,5 lei şi cartofii cu 3,5 lei, mult mai ieftin ca-n alte părţi”, a precizat Marian V. (74 de ani). Cei care nu au răbdare să mai muncească la cămara de iarnă pot cumpăra sticle cu ardei iute, gata preparate, la 10-20 de lei sticla, borcanul mic de gogoşari cu 20 de lei, zarzavatul de ciorbă cu 20 de lei etc. Dacă în piaţa Tomis III sau alte zone ale oraşului preţurile sunt mai accesibile, nu acelaşi lucru se poate spune despre piața Griviței, unde oamenii s-ar putea să aibă o surpriză. Dacă în anii trecuți toate tarabele erau pline de legume și fructe, acum, o bună parte dintre ele sunt goale acum.











„Chiria pe care o plătim lunar i-a făcut pe ceilalţi să nu mai vină cu produsele în piaţă, doamnă. Plătim foarte mulţi bani, iar numărul clienţilor a scăzut dramatic. Probabil că în scurt timp nici noi nu vom mai putea veni”, ne-au mărturisit câţiva pieţari.



De exemplu, un kilogram de castraveţi cornişon costă 8 lei, unul de roşii- 15 lei, ardeiul iute- un leu bucata, ardeii- 8 lei kilogramul, gogoşarii pot fi găsiţi la preţuri care variază între 7 şi 10 lei, ceapa este 5 lei kilogramul, cartofii- 5 lei kilogramul, morcovii la fel, conopida- 10 lei, fasolea boabe- 18 lei kilogramul, verdeaţa -2 lei legătura, prazul- 15 lei legătura.





Aşa cum este şi normal, în această perioadă, tarabele sunt pline de legume proaspete, tocmai bune pentru preparat murături, zacuscă, bulion. Pe scurt, marfă există, la fel ca şi cumpărători, care au preferat să îşi aloce o parte din venituri fix pentru proviziile de iarnă. Peste tot, gospodinele tot fac aprovizionări: îşi iau ardei, castraveţi, roşii, varză, vinete, gogonele, chiar dacă acestea sunt mai scumpe comparativ cu anul trecut.