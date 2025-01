"Azilele groazei" din judeţul Constanţa, controlate fără milă. "Dacă lua foc ceva peste noapte, ardeau ca şobolanii"

Un alt caz al „azilelor groazei” a fost descoperit la finele lunii decembrie, seniorii fiind ţinuţi de angajaţii căminului în condiţii improprii. „Chiar în ajunul Crăciunului, ne-am deplasat în urma unei reclamaţii la un cămin de bătrâni, unde a trebuit să îi evacuăm pe beneficiari în regim de urgenţă. Este vorba de Căminul «Sfinţii Mihail şi Gavriil» din Eforie Nord. Doamna care a înţeles să deschidă ilegal şi să menţină un cămin de bătrâni a lucrat la Constantin Tăutu, sancţionat în repetate rânduri de noi. Ea a deschis, prima dată, un centru într-una din locaţiile lui, pe strada Călugăreni nr. 45. La această adresă, inspectorii noştri au mers în control şi au considerat că nu îndeplineşte condiţiile necesare de funcţionare. Ca urmare, doamnei i s-a spus că nu îi este permisă deschiderea unui astfel de spaţiu. Apoi, s-a mutat în altă locaţie, pe Călugăreni nr. 31. Când am fost informaţi că la această adresă funcţionează ilegal alt cămin, am solicitat sprijinul Poliţiei, iar inspectorii noştri s-au deplasat acolo împreună cu poliţiştii. Au fost somaţi să iasă, au ieşit câteva persoane, dar au spus că acolo nu stă nimeni. Uşile erau închise, draperiile trase, dar, de fapt, bătrânii erau înăuntru. Pe 23 decembrie, am fost sunată de o cunoştinţă că are o rudă la un cămin pe strada Călugăreni nr. 31, dar când a mers la adresa indicată, i s-a spus că se face deratizare şi a fost trimisă la un camping. Ne-am dus acolo şi am găsit nouă persoane vârstnice în incintă, motiv pentru care le-am aplicat o amendă în valoare de 90.000 de lei şi, în plus, li s-a făcut plângere penală. Oamenii erau ţinuţi în nişte căsuţe în acel camping, în nişte camere încălzite electric. Dacă lua foc ceva peste noapte, ardeau ca şobolanii. Un vârstnic a afirmat chiar că i s-au furat banii de buzunar, pe care îi avea de la familie. Un singur beneficiar nu a vrut să plece în acea seară. A zis că el nu pleacă până nu îşi recuperează banii, că a plătit 4.500 de lei. Ulterior, am vorbit cu un alt centru din Eforie, care doar ce primise licenţă provizorie de funcţionare, care fusese verificat de inspectori şi cinci persoane au fost duse la ei. Mai târziu, ni s-a spus că bătrânii au fost toţi spălaţi, pentru că miroseau foarte urât”, a declarat directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Laura Constandin, pentru „Cuget liber”.













Ea a precizat că, anul trecut, au fost închise trei astfel de centre, dar luna trecută, Prefectura Constanţa le-a solicitat un control inopinat la alte trei centre, la care s-au primit sesizări că nu şi-ar desfăşura activitatea în condiţii optime. Dacă vor fi închise sau nu şi acestea rămâne de văzut. Săptămâna viitoare, pe 14 ianuarie se îndeplineşte termenul dat de inspectorii AJPIS pentru remedierea deficienţelor constatate de ei, dar şi de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, cu care au fost efectuate verificările.











Altfel spus, a adăugat Laura Constandin, controalele nu doar că vor continua în anul 2025, dar proprietarii acestor cămine de bătrâni vor fi sancţionaţi fără milă, dacă nu le asigură seniorilor condiţii normale de trai. „Acesta este, de fapt, motto-ul pe care l-am impus inspectorilor: «Nu avem milă». În ceea ce priveşte amenzile, acestea variază între 50.000 şi 100.000 de lei”, a încheiat şeful AJPIS.





Aşadar, centrele rezidențiale pentru bătrâni din județul Constanța vor fi luate, din nou, la control, pentru a se vedea dacă bătrânii au sau nu condiţii optime de cazare, hrană şi îngrijirea ce se impune.





La fiecare câteva luni, inspectorii AJPIS descoperă centre ilegale de îngrijire a bătrânilor, care nu le oferă acestora condiţii decente de trai.