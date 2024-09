Cariera absolvenților, blocată de angajatorii care cer experiență. "Învățăm atât degeaba?"

În ceea ce privește orașul Constanța, unii studenții susțin că le este greu sau foarte greu să își găsească un loc de muncă în domeniul pe care l-au studiat și în care sunt licențiați. Aceștia urmăresc, deseori, să ajungă să profeseze în meseriile în care pot fi promovați și, totodată, își doresc să fie plătiți bine. Cele mai căutate joburi de către tinerii absolvenți sunt cele din domeniul IT, medicină, limbi străini, limba și literatura română, matematică, electrică, mecanică sau științele comunicării.



„Am absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din Constanța în 2023 și am reușit să îmi găsesc ceva de muncă abia la începutul acestei veri. Mi-am construit un CV frumos, am fost la peste zece interviuri și nu m-a angajat nimeni. Motivul cel mai des întâlnit a fost că nu am experiență. Nu am de unde să o capăt dacă nu mă angajează nimeni. În IT este foarte greu să îți găsești ceva de lucru, dar și dacă ți-ai găsit, depășești ușor suma de 10.000 de lei”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” Gabi G., constănțean.



Experiența, obligatorie la CV





Chiar și pe rețelele sociale studenții postează mesaje prin care cer ajutor sau eventuale sfaturi pentru a intra în câmpul muncii pe domeniul studiat.





„Mai sunt pe aici studenți întristați de faptul că nu își pot găsi un loc de muncă? Este super greu să îți găsești. Sunt foarte curios să aud părerile voastre despre piața IT pentru persoane fără experiență din Constanța”, a fost mesajul postat de un tânăr pe rețele sociale.





O parte din studenții care au absolvit mecanica sau electrica (și nu numai) în Constanța preferă să plece pe vapor. În această branșă salariile sunt mult mai mari și poți crește rapid în grad, iar cel mai important aspect este că nu ți se cere experiență pentru a naviga ca începător.





„Dacă vrem să fim mecanici sau ingineri electricieni aici, nu avem nicio șansă la un trai bun. Am tot căutat locuri de muncă și pe timpul facultății, dar și după ce am terminat-o. Peste tot se cere experiență, de unde să o am? Nu ajung nici la salariul pe care îl vreau, nu mă mulțumesc cu 5.000-6.000 de lei. Mi-am depus dosarul pentru a pleca pe mare și m-au acceptat rapid, fără prea multe întrebări. Pot avansa în grad și clar salariul o să fie mult mai mare. După ce că îți găsești greu un loc de muncă în oraș, mai e și prost plătit”, a declarat Timi C., tânăr din Constanța.





Tinerii studenți și absolvenți atrag atenția asupra angajatorilor cu privire la termenul de „experiență”. Aceștia susțin că nu au cum să învețe o meserie din facultate și că merită să le fie acordată o șansă. Mulți dintre ei apelează la internship-uri pentru a avea ce pune la CV.





„Învățăm atât degeaba? Se uită ciudat la tine și dacă ai internship. Unii angajatori preferă să îi exploateze pe oamenii pe care îi au în firmă de peste 20 ani, în loc să mai aducă și personal tânăr. Experiența asta pe care o cer ei nu ai cum să o ai imediat după ce ai terminat facultatea. Este foarte greu să îți găsești ceva aici. Constanța este un oraș mort din octombrie până în luna mai, când începe sezonul estival și te poți angaja ca ospătar, să mai faci niște bani. Din păcate, asta se întâmplă. Studiezi atâția ani un domeniu, ca mai apoi să ajungi să lucrezi cu totul și cu totul în altă parte”, a declarat Emilia D., constănțeancă.





Tinerii se confruntă cu o piață a muncii care nu este foarte prietenoasă. Fără șanse reale de a-și începe cariera în domeniul pentru care s-au pregătit, mulți sunt nevoiți să accepte compromisuri sau să părăsească țara în căutarea unor oportunități mai bune.





Această cerință, paradoxală pentru un tânăr aflat la început de drum, devine un obstacol major, întrucât majoritatea angajatorilor preferă candidați cu experiență, pe care absolvenții nu au avut ocazia să o acumuleze în timpul studiilor. Astfel, mulți dintre aceștia ajung să lucreze în alte domenii, departe de vocația pentru care s-au pregătit, sau să accepte stagii neplătite, în speranța că vor reuși să își construiască treptat cariera visată.