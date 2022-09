Cinci greşeli grave de circulaţie pe care le fac de obicei femeile

5 greseli frecvente la volan, comise mai ales de femei

Ezita

Cunostinte tehnice

Parcarea

Conduc prea incet

Nu semnalizeaza

Rezolvarea de chestionare auto - o metoda buna sa reimprospatezi cunostintele despre legislatia in vigoare

5 Greseli grave de circulatie pe care le fac de obicei femeilePe parcursul vietii, o persoana poate sustine multe examene, iar unul dintre cele mai importante este de obicei examenul auto. Dorinta de a conduce si libertatea de miscare, a impins tot mai multi tineri sa se apuce serios de studierea legislatiei, sa invete cu ajutorul unor chestionare auto, pentru a sustine examenul imediat dupa implinirea varstei de 18 ani.Viitorii cursanti se pot acomoda inainte de a da examenul propriu zis rezolvand cateva teste auto drpciv. Cu toate acestea, dupa sustinerea examenului auto, practica este in continuare cea care pare sa dea batai de cap unor femei, care sunt puse in fata situatiei de a actiona intr-o fractiune de secunda la volan.In trafic, este important ca o persoana sa fie atenta in permanenta la ceilalti participanti si la pietoni. In anumite cazuri, lipsa semafoarelor sau in cazul virajelor la stanga, soferii, mai ales femeile, au tendinta sa ezite si sa nu accelereze atunci cand trebuie. Acest lucru poate fi deranjant pentru ceilalti soferi, pierzand timp in trafic si existand riscul crearii unui ambuteiaj sau chiar a unui accident.Soferii trebuie sa conduca masina cu atentie sporita si curaj, deoarece atata timp cat respecta legislatia si isi comunica intentiile in mod inteligibil, folosind semnalizarea, traficul poate decurge normal, fara incidente.Conducerea unei masini este o abilitate ce poate fi stapanita destul de usor prin invatare si exercitiu, dar masina trebuie intretinuta si verificata periodic. Un sofer trebuie sa stie cum sa verifice nivelul uleiului pentru a-l completa in cazul in care acesta este prea scazut, nivelul lichidului de parbriz, precum si sa interpreteze putin martorii de eroare care se pot afisa dintr-o data in bord.Din pacate, unele femei nu acorda atentia necesara aspectelor mai tehnice, desi in materia pentru examenul auto si in unele chestionare auto, se face referire la acestea. Daca un sofer nu isi cunoaste pe deplin masina, riscul de incidente in trafic poate creste considerabil.La proba practica, parcarea, si in special parcarea cu spatele sau pe lateral, este cea care pune deseori probleme femeilor. Pentru o parcare buna, este nevoie de orientare in spatiu, calm si exercitiu.Conform ChestionareAuto.ro si a legislatiei auto, o viteza mai mica nu inseamna neaparat mai multa siguranta in trafic. Ca si in cazul virajelor la stanga, o viteza mica poate provoca ambuteiaje si poate fi suparatoare pentru soferii din spate.Semnalizarea este critica, deoarece este singurul mod de comunicare pe care un sofer il are in relatie cu ceilalti participanti la trafic. Semnalizarea trebuie realizata din timp, astfel incat ceilalti soferi sa poata acorda prioritatea necesara pentru schimbarea directiei de mers.O masina necesita multa atentie din partea soferilor, mai ales a celor la inceput de drum. Cateva teste drpciv online pot mentine proaspete informatiile invatate, mai ales in cazul noilor absolventi si a femeilor constiente de micile ezitari in trafic.