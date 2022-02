Constanţa, fără sisteme video de monitorizare. „Este junglă în oraş!”

Oamenii se plâng că nu se simt în siguranţă şi că este inacceptabil ca în Constanţa anului 2022 să nu fie camere video nici măcar în centru. „Copilul meu a fost fugărit şi tâlhărit pe bulevardul Tomis, când se întorcea de la şcoală, căci învaţă după-amiază. La ce ajută dacă vor fi camere în apropierea şcolilor, dar, dincolo de raza lor, e junglă în oraş. Dacă pe cel mai mare bulevard se întâmplă astfel de acte, ce este în cartiere? Un copil care trece prin aşa ceva este marcat pentru mult timp, ajunge să îi fie frică să mai iasă singur pe stradă”, ne-a povestit Ioan Bucur, un constănţean care locuieşte în zona centrală.



„Este necesar şi pentru prevenţie!”





Necesitatea camerelor de supraveghere urbană a fost subliniată recent şi de către şeful Inspectoratului de Poliţie Constanţa, cu prilejul prezentării bilanţului activităţii pe 2021. „Înainte de orice, comunitatea este cea care are nevoie de un sistem de monitorizare video, noi suntem un beneficiar din perspectiva sprijinului pe care am putea să-l avem legat de obținerea imaginilor în documentarea activității infracționale. Este evident că și din perspectivă preventivă este mai mult decât necesar, pentru că un cetățean când vede o cameră în spațiul public se gândește de două ori înainte de a face o faptă antisocială. Am avut discuții, încă de când am venit la IPJ Constanța, cu municipalitatea, mi s-a spus că era deja la vremea respectivă, în derulare, un studiu, iar la momentul de față știu că există deja niște camere de monitorizare video în special în zona de bike sharing, în zonele de depozitare a gunoaielor, care sunt gestionate de Poliția Locală. Există, de asemenea, intenția și în viitorul apropiat Poliția Locală va prelua monitorizarea video a anumitor instituții de învățământ. Ulterior, se va dezvolta acest sistem de monitorizare video. Anual se actualizează, la nivelul IPJ Constanța, niște documente operative, iar pe baza tuturor analizelor efectuate vom solicita, în mod oficial, demersuri privind înființarea sistemului de monitorizare video. Și în mod oficial, discuții am avut până în prezent”, a declarat chestorul Constantin Adrian Glugă, inspector șef IPJ Constanța.



Şcolile, supravegheate de Poliţia Locală





Potrivit reprezentanţilor Primăriei Constanţa, în prezent, se lucrează pentru realizarea sistemului de monitorizare a unităţilor de învăţământ şi interconectarea lor la dispeceratul Poliţiei locale şi la cel pentru supravegherea staţiilor pentru biciclete. „Este în derulare proiectul pentru unitățile de învățământ. Suplimentar mai este contractul pentru achiziţia serviciului de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei Constanţa, în vederea prevenirii actelor de vandalism, a furturilor, pentru asigurarea integrităţii bunurilor publice, precum şi creşterea siguranţei cetăţenilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Alin Vintilă.





Sunt ani de zile de când municipiul Constanţa aşteaptă să intre în rândul oraşelor civilizate ale căror străzi, intersecţii şi puncte „nevralgice” să fie monitorizate video permanent, pentru siguranţa oamenilor şi a traficului. De la 200 de camere video, cât se discutase în urmă cu aproape trei ani, care să monitorizeze în jur de 1.500 de zone din municipiu, deocamdată, vor fi instalate sisteme în apropierea unităţilor de învăţământ, pentru paza bicicletelor gratuite şi în unele parcuri şi piaţete. Restul zonelor, precum cele aglomerate, pieţele sau străzile din cartiere mai au de aşteptat.