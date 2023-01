Constanţa, sub teroarea a 6.000 de maidanezi! „Putem avea câteva hectare, că locurile tot insuficiente vor fi”

El a precizat că oamenii trebuie să înţeleagă că aceşti câini nu au apărut în administraţia Chiţac. „Noi, când am venit aici, nu exista un serviciu de prindere a animalelor fără stăpân, pentru că, în toţi anii anteriori, nimeni nu a dat doi bani pe acest fenomen, care, în clipa de azi, este unul din ce în ce mai vizibil, în special din cauza vremii reci, când se găseşte mai greu mâncare, iar animalele devin mai agresive. De exemplu, noi nu am prins câini un an de zile, pentru că nu a venit nici o firmă să facă acest lucru. După ce am scos la licitaţie acest serviciu şi nu s-a prezentat nimeni, am luat hotărârea, împreună cu colegii mei din Consiliul Local să facem tot ce putem ca acest serviciu să devină funcţional, iar în prezent, activitatea este prestată de cei de la Confort Urban. Din păcate, oricât de mari am face aceste adăposturi, tot nu vor fi suficiente, cu ritmul de înmulţire al câinilor”, a adăugat Ionuţ Rusu. Viceprimarul a mai spus că speră ca din primăvară, să reuşească, împreună cu specialiştii de la Animal Society să aibă o campanie susţinută de sterilizare, care se va întinde pe durata mai multor luni, până când îşi vor atinge ţinta, aceea de a avea sterilizată minim 75%-80% din populaţia canină.





Municipiul Constanţa se confruntă de ani buni cu problema câinilor comunitari, care au împânzit oraşul. Potrivit statisticilor Animal Society, avem aproximativ 6.000 de patrupede care se plimbă nestingherite, prin toate cartierele, unele mai blânde, altele mai agresive. Din acest motiv, autoritățile locale caută să găsească soluții pentru problema animalelor fără adăpost. La inițiativa primăriei au fost realizate acțiuni pentru sterilizarea gratuită a animalelor şi, de curând, s-a mărit capacitatea Adăpostului public de animale abandonate, dar, chiar şi aşa, acestea continuă să fie o problemă extrem de serioasă.Câinii comunitari pot fi întâlniţi în toate zonele oraşului, iar situaţia este din ce în ce mai apăsătoare pentru localnici, mulţi fiind speriaţi că ar putea fi muşcaţi în orice moment. Potrivit viceprimarului Ionuţ Rusu, anul trecut au fost capturaţi 690 de câini, iar de la începutul lunii ianuarie 2023 şi până la acest moment, pentru că s-a mărit numărul de locuri din adăpost, au mai fost prinşi 85 de câini. De asemenea, în cadrul adăpostului, în 2022, s-au sterilizat 372 de animale aduse de pe domeniul public, 128 femele şi 234 masculi şi tot în 2022 au fost adoptaţi sau revendicaţi 226 de căței.Pentru a-i aduna de pe străzi, anul trecut, s-a solicitat extinderea capacităţii adăpostului. Astfel, dacă în urmă cu câteva luni, capacitatea autorizată de către Direcţia Sanitar-Veterinară (DSV) era de 243 locuri, în prezent, s-a obţinut autorizaţie pentru folosirea a 370 locuri. „Lucrăm, în continuare la această problemă şi sperăm ca alte 40 de locuri să le autorizăm, astfel încât să ajungem la o capacitate de 410 locuri, deci aproape dublu faţă de ceea ce aveam. Cu toate acestea, putem avea câteva hectare, că locurile tot insuficiente vor fi. Conform ultimei statistici primite de la Animal Society, în Constanţa sunt în jur de 6.000 de câini fără stăpân, şi, din nefericire, acest număr ia amploare, pentru că, fenomenul cel mai grav care se întâmplă în Constanţa este format din mai multe componente. Prima se referă la faptul că deţinătorii de câini de rasă comună, conform legii trebuie să îi sterilizeze şi nu fac acest lucru. Din cauza faptului că aceste animale nu sunt sterilizate, apar două probleme, una referindu-se la înmulţirea lor necontrolată. Un fenomen pe care nu putem să îl controlăm, sub nici o formă, cu toate măsurile pe care le-am luat până acum, este că sunt aduse mereu, de către diferite persoane, animale de rasă comună şi sunt lăsate pe câmp sau în mijlocul oraşului, mai ales de talie mare. De asemenea, pe această cale, apelăm la ajutorul cetăţenilor, ca animalele care se află în curţile societăţilor comerciale şi unde noi nu avem acces, să le ducă la sterilizat. De ce? Pentru că toate aceste componente fac ca fenomenul de înmulţire al acestor câini să fie foarte mare”, a declarat viceprimarul Constanţei, Ionuț Rusu, pentru „Cuget liber”.