Reabilitarea Creşei nr. 5, aproape gata. Unitatea ar putea fi dată în folosinţă până la vară

Primăria municipiului Constanța continuă lucrările de modernizare, reabilitare și mansardare a creșelor aflate în administrarea municipalității. Vineri, 8 aprilie, viceprimarul Ionuț Rusu a efectuat o vizită de lucru în teren pentru verificarea stadiului lucrărilor la Creșa nr. 5 de pe aleea Mimozelor, nr. 4, pentru a se asigura de bunul mers al implementării proiectului realizat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală PNDL 2. „Ne bucurăm că lucrările se apropie de final și că am reușit să creștem numărul de locuri de la 55 la 90 de locuri în Creșa nr. 5. Ne-am dorit să venim în sprijinul constănțenilor și am luat decizia să fiu prezent permanent în teren pentru a mă asigura de bunul mers al lucrurilor. Constanța are mare nevoie de creșe, copiii au nevoie de îngrijire de calitate și de cele mai bune condiții. Din cauza pandemiei, numărul de locuri în creșele din municipiul Constanța s-a înjumătățit, astfel că orice deschidere a unei unităti de învățămănt timpuriu este foarte așteptată atât de părinți, bunici, pitici cât si de autoritățile locale”, a precizat viceprimarul Ionuț Rusu.La întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai Direcției de Dezvoltare și Fonduri Europene și cei ai Direcției Generale de Asistență Socială Constanța. De asemenea, a participat o echipă formată din dirigintele de șantier, constructorul și proiectantul lucrărilor pentru a se asigura că lucrările sunt în grafic și îndeplinesc cerințele de calitate.Clădirea a fost extinsă cu un nivel, fapt ce a dus la mărirea capacității creșei. Lucrările sunt finalizate în proporție de 95%, iar recepția acestora se va realiza în perioada următoare după obținerea tuturor avizelor de specialitate necesare pentru darea în folosință și în siguranță a creșei.În cadrul proiectului s-au montat instalații și echipamente necesare autorizației de funcționare ISU.A fost amenajat locul de joacă din curtea generoasă a instituției și au fost montate aparate de joacă specifice vârstei piticilor. Urmează și partea peisagistică cu spațiu verde și gazon, astfel încât cei mici să poată desfășura diverse activități în aer liber, plimbări, jocuri și întreceri sportive.