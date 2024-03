Constănţeni stimulați de bonificaţiile SPIT. "Reducerea de 10% merge pe medicamente"

Ca în fiecare an, constănțenii s-au arătat extrem de interesați de reducerile de 10% pe care primăria le acordă de câțiva ani. „Eu am mai venit o dată joia trecută, la Agenţia fiscală nr. 3, dar după ce am luat bonul de ordine, am văzut că mai am 31 de persoane înainte şi nu aveam răbdare să aştept. Azi (luni, 25 martie – n.r.), în schimb, am avut doar zece persoane şi am stat. Da, mereu m-am încadrat cu plata până la sfârşitul lunii martie, pentru că 10% nu înseamnă mult, dar sunt nişte bani care îţi rămân în portofel. Nu-i dai”, ne-a mărturisit Adelina P. Costin G. a ales să-şi plătească taxele şi impozitele luni, 25 martie. Bărbatul ne-a declarat că, economisind cei 10%, le cumpără dulciuri copiilor. „La cei 1.000 de lei, am economisit 100 de lei, cu care le voi lua ceva dulce celor mici. Orice ban în plus contează”, este de părere acesta.





Anica B. are 77 de ani, iar pentru ea, bonificaţia de la Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa înseamnă cele două medicamente pe care trebuie să şi le cumpere lunar pentru afecţiunea cardiacă de care suferă. „Îmi iau lunar reţetă de la medic, dar două dintre medicamente nu sunt compensate. Le cumpăr mereu. Luna aceasta, banii din reducerea de la SPIT merg pe ele”, a adăugat septuagenara. Deci, pentru unii, orice leuţ contează, altfel nu ar mai sta la cozi degeaba.



Vă reamintim că săptămâna aceasta puteţi plăti taxele şi impozitele la orice agenţie fiscală, programul fiind de luni până miercuri, de la ora 8:30 la 16:30, iar joi și vineri, între 8:30 și 16:30.





Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa le reamintește, pe această cale, contribuabililor că, în scopul eficientizării serviciilor publice oferite, pentru a reduce timpul petrecut în sediile agențiilor fiscale și pentru a răspunde cerințelor contribuabililor, SPIT pune la dispoziție următoarele modalități de plată online a impozitelor si taxelor locale: pe site-ul instituției, www.spit-ct.ro, accesând secțiunea „Servicii online/Plată impozite”; prin serviciul Internet Banking; prin ordin de plată predefinit pe canal electronic, utilizând Serviciul Internet Banking. De asemenea, plăţile pot fi efectuate prin intermediul telefonului mobil;



prin aplicația ghișeul.ro etc.





Dacă aveți taxe și impozite de plătit, mai aveți doar o săptămână la dispoziție, pentru a beneficia de reducerile menționate. Precizăm că aceste reduceri se calculează din cuantumul impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren și impozitului pe mijloace de transport.