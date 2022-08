Copiii din Casa "Speranța" sunt minunaţi, dar abandonaţi. A ajuns la centru după ce i-a murit mama

La acest moment, în căminul cald, curat şi primitor, mai locuiesc doar opt copii şi patru adulţi. Pentru cei care nu ştiu, Casa „Speranța” este o rezidență de tip familial care servește nevoilor de dezvoltare și maturizare ale beneficiarilor săi, mai mici sau mai mari. De fapt, aceasta a fost prima fundație din România care a adus o alternativă la îngrijirea instituționalizată a copiilor pentru care reunificarea cu familia naturală, îngrijirea temporară sau adopția nu prea sunt posibile. Spunem că nu prea sunt posibile pentru că cei care doresc să adopte în ziua de azi un copil îi evită, în general, pe cei cu probleme de sănătate, şi în special pe cei care au ghinionul de un asemenea diagnostic, chiar dacă, acum, boala de care suferă ei este foarte bine tratată. Mai mult decât atât, am văzut cu propriii ochi că aceşti copii, cu vârsta cuprinsă între patru și 14 ani, sunt minunați, isteți și frumoși și își doresc să aibă o viață normală, la fel ca orice alt copil. Ei citesc zi de zi, fac socoteli afară, în aer liber sau în camerele lor, se întrec care mai de care să îi fie ajutor bucătăresei, curăță legumele, aranjează masa, pigulesc grădina, au grijă de curte, de floricele, deci, pe scurt, sunt angrenați într-o mulțime de activități.







Potrivit directorului instituției, Elena Cișmașu, în prezent, ar mai avea loc pentru încă opt copilași, dar speră să nu fie nevoie, pentru că, oricât de bune ar fi condițiile din centru, casa de copii este casa de copii, nu este acasă, lângă părinți. „Unii dintre ei sunt orfani, alţii abandonaţi încă de la naştere. Recent, am primit un băieţel de şase ani, căruia i-a murit mama, iar tatăl nu l-a vrut sub nicio formă şi, atunci, aceasta a fost alternativa, să fie adus la noi. A fost greu cu acomodarea sa, dat fiind faptul că a trăit câţiva ani alături de mama sa. A fost dureros, dar în cele din urmă s-a acomodat. În cei 31 de ani de activitate am crescut un număr de 96 de copii, toţi cu infecţie HIV. La începutul activităţii noastre a fost crunt să vedem cum ne mor copiii (30 la număr). Toate acestea se întâmplau în condiţiile în care, la acel moment, nu exista terapia potrivită, dar acum o avem. Desigur, pe lângă tratamente, aceşti copii au nevoie de tot felul de lucruri, de îmbrăcăminte, încălţăminte, dar, din păcate, sponsorii sunt aproape zero. Doar cei de la Dobrogea ne asigură zilnic pâinea. În rest, mai apar donaţii ocazionale. Din când în când, ne mai trec pragul şi oamenii din comunitate, cu o sacoşă de fructe, cu dulciuri şi ce cred ei că le-ar mai trebui celor mici. Ei s-au învăţat deja să vină să întrebe ce avem nevoie şi ne mai ajută”, a declarat directorul, pentru „Cuget Liber”.











Cel mai mic beneficiar al Casei „Speranţa” este Mihaela, o fetiţă năzdrăvană, în vârstă de patru ani, frumoasă şi deşteaptă. Cei mai vârstnici beneficiari, pe lângă copii, au în jur de 30 de ani. Este vorba de câteva fete născute în anul 1988, care nu pot fi integrate profesional, din cauza altor complicaţii de sănătate, dar care ajută şi ele, cu ce pot, la bunul mers al activităţii căminului în care îşi duc traiul cotidian.