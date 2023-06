Delegație guvernamentală din Ucraina în vizită la Centrul Comunitaria din Constanța

O delegație cu aproximativ 20 de reprezentanți ai ministerului Culturii și ai Ministerului Integrării Euro-Atlantice de la Kiev precum și ai Centrului de Informare și Comunicare Strategică al Ucrainei a vizitat vineri, 9 iunie, centrul Comunitaria din Constanța care găzduiește programul “Constanța pentru Ucraina” desfășurat de Centrul pentru Resurse Civice (CRC).







Cu ocazia acestei vizite, oaspeții din Ucraina au avut prilejul să vadă cum sunt primiți și ajutați cetățenii ucraineni la centrul nostru din Constanța, precum și activitățile derulate la Centrul Comunitaria, se arată într-un comunicat al Centrului pentru Resurse Civice.







Cu același prilej, CRC a organizat sesiunea de comunicare „Community bridges. Empowering local communities to address the challenges brought by the war in Ukraine” (”Punți în comunitate. Creșterea capacității comunităților locale de a răspunde provocărilor generate de către războiul din Ucraina”).







În cadrul sesiunii au avut loc două paneluri de discuții. Primul panel, intitulat “Building cohesion and support among local stakeholders for a commited community” („Construirea coeziunii și susținerii printre actorii locali pentru o comunitate implicată”) a fost moderat de președintele CRC, Cosmin Bârzan și i-a avut printre speakeri pe Mircea Mocanu, directorul Organizației Internaționale pentru Migrație România, Radu Răcăreanu, Programme Manager Emergency Response Ukraine Refugee Crisis din partea Terre des Hommes Foundation Romania, Mykola Koltun, Programme Manager din partea Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), Flavia Boghiu, viceprimarul mun. Brașov și Nicolae Ștefănuță, Europarlamentar al formațiunii Verzii Europeni.







În cadrul discuției s-au oferit exemple de bune practici privind răspunsul societății civile, al autorităților locale și naționale și al UE în privința crizei umanitare generate de războiul din Ucraina.







Cel de-al doilea panel a avut ca temă dezinformarea și propaganda rusească în zona Mării Negre și a fost moderat de Lect. univ. dr. Valentin Vanghelescu de la Specializarea Jurnalism din cadrul Facultății de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța și i-a avut invitați drept speakeri pe Angela Grămadă, Președintele ‘Experts For Security And Global Affairs’ Association (ESGA), Cătălin Gomboș, redactor Veridica.ro și pe Gabriel Mateescu, editor Info Sud Est.







„A fost o întâlnire extrem de interesantă și o mare oportunitate de a întâlni colegi din alte regiuni, din alte țări, care sunt preocupați de problema ajutorării refugiaților și a persoanelor strămutate intern. Provin din Transcarpația, care este o regiune ce a devenit un hub umanitar pentru întreaga țară, iar comunitățile noastre s-au alăturat și ele acestei lucrări.







A fost plăcut să mă întâlnesc cu reprezentanți ai comunităților din Constanța și Brașov, unde mulți ucraineni și-au găsit refugiu. Suntem aici în primul rând pentru a face schimb de experiențe, a găsi parteneri și a ne continua misiunea umanitară împreună, ca două țări vecine sau ca orașe surori cum sunt Odesa și Constanța, unde ucraineanul trăiește în comunitatea din România iar comunitatea românească din Ucraina se dezvoltă împreună cu a noastră spre un viitor mai bun”, a declarat Roman Moldavchuk, Director al Departamentului de Comunicații Strategice, Naționalități și Religii al Administrației Militare Regionale din regiunea Zakarpația (Transcarpatia).