Fântânile arteziene, goale şi nefuncţionale. "Poate până la vară le pornesc!"

„Iar a venit primăvara şi i-a luat prin surprindere pe cei de la primărie şi nu au apucat să cureţe fântânile. Şi ele arată aşa cum arată tot oraşul: vechi, ponosit, stricat. Se chinuiesc să le pornească, poate până la vară reuşesc”, ne-a spus, indignat, un constănţean pe care l-am întâlnit în parcul de la Casa de Cultură.





În luna decembrie 2021, Primăria Constanța a preluat de la RAJA cele 11 fântâni pe care le avea în întreținere, astfel încât acum municipalitatea administrează toate cele 15 fântâni și bazine ornamentale din municipiu. Este vorba despre fântânile din Parc Far, Parc Gară, de la Muzeul de Artă, din Parc Teatru „Oleg Danovski”, din zona Policlinica II, din Parc Tomis II, din zona Dacia, de la Hotel Oxford, de la Parc Arheologic, precum şi bazinele „Pescarul” şi „Cascadă” de pe faleza de la Cazinou, bazinul cu apă din Parc Casa de Cultură şi bazinele ornamentale de la Hotel Sulina şi Hotel Meridian din stațiunea Mamaia.















„Pe 8 aprilie 2022 va avea loc deschiderea ofertelor pentru achiziționarea serviciului de punere în funcțiune, întreținere, supraveghere, demontare și conservare fântâni arteziene și bazine ornamentale. De asemenea, pentru toate cele 15 fântâni, Primăria Constanța va efectua expertize tehnice și studii topografice, urmând apoi reabilitarea și modernizarea acestora”, au declarat, pentru „Cuget Liber”, reprezentanţii Primăriei Constanţa.







Reparaţii la toate locaţiile





Procedura pentru elaborarea studiilor topografice a fost demarată de municipalitate tot în luna decembrie 2021. Aceste studii, care vor include Plan Releveu şi plan 3D izometric, vor sta la baza planului de reabilitare şi modernizare a fântânilor din municipiu. Pe lângă fântânile ce vor intra în reparaţii, enumerate mai sus, lista cuprinde şi fântâna de la stadion şi fântâna decorativă din Parc Viitorul. Locaţia de la Stadion, cunoscută şi sub numele „Fântâna Dragonului”, este cea mai mare fântână arteziană din Europa, însă nu a fost funcţională niciodată. Ea are 41 de metri lungime şi 17 metri lăţime şi a fost construită în anii de comunism. Are patru bazine, aşezate în trepte. Cel mai înalt ajunge la nivelul etajelor blocurilor turn din imediata apropiere şi, împreună cu cel de-al doilea, au rămas încă întregi. Cel de-al treilea a fost transformat în alee pietonală, după ce angajaţii primăriei au tăiat câte o intrare în laturi şi au pavat suprafaţa, în urmă cu mai bine de cinci ani. De asemenea, cel de-al patrulea bazin a devenit loc de joacă pentru copii.





În parcul de la Gară, la Casa de Cultură, în Tomis II, la Far, la stadion, fântânile arteziene sunt o tristă imagine, cu bazine goale sau cu apă stătută, multe cu zidurile sparte şi parapeţii murdari. După sezonul rece, ele ar trebui să fie puse în funcţiune şi să îi încânte pe constănţeni cu jocul jeturilor de apă. Deocamdată, însă, vor intra în reparaţii, sau cel puţin aşa speră autorităţile locale.