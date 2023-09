Îngrijorător: 100 de tone de plastic, aduse anual în apele Dunării din România

În fiecare an, un număr îngrijorător de tone de plastic sunt purtate de apele Dunării pe teritoriul României. Este vorba de aproape 100 de tone! Este concluzia pe care o scoate la iveală primul studiu privind cantitatea de plastic transportată de Dunăre în țara noastră.Studiul a fost efectuat în perioada 2022-2023 de asociațiile Mai Mult Verde și Global Water Partnership România, în cadrul programului Cu Apele Curate susținut de Lidl România. Conform studiului, sectorul românesc al Dunării transportă anual, în medie, 48,5 tone de microplastic și 48 tone de macroplastic. Cele mai mari randamente de transport anual au fost înregistrate la stația de prelevare Moldova Veche, aproape de intrarea Dunării în România.Este cel mai extins studiu de acest fel efectuat în România până la momentul de față, fiind realizat pe parcursul a cinci sezoane, în perioada primăvară-iarnă 2022 și primăvară 2023. Analiza a fost realizată în trei secțiuni pe traseul românesc al Dunării: Moldova Veche (km 23 după intrarea pe teritoriul României), Gruia (în aval de Porțile de Fier II) și Isaccea (după ultimul afluent - râul Prut, înainte de Delta Dunării).„Deși probele au fost prelevate în condițiile unui an secetos (2022), cu debite sub medie, rezultatele obținute sunt comparabile cu valorile obținute prin extrapolare la debitele medii multianuale. Se impune o monitorizare continuă, multianuală, cu un număr mai mare de măsurători pe principalele secțiuni dintre afluenți, pentru a identifica evoluția dinamică a prezenței particulelor de microplastic în apa Dunării, a surselor acestuia și a măsurilor de ameliorare”, transmite președintele asociației Mai Mult Verde, Doru Mitrana.