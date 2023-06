Jucăriile de plastic, de dimensiuni foarte mici, periculoase pentru bebeluși

Referitor la aceste aspecte esențiale, părinții din Constanța au început să se gândească în detaliu la ce tip de jucării cumpără copiilor. O mamă care are un copil de trei ani ne-a spus că încearcă, pe cât posibil, să evite jucăriile de mici dimensiuni sau aspre la material și citește, mai des, avertismentele de pe ambalaje.



„Am un copil care cere foarte multe jucării, dar încerc să evit obiectele care ar putea fi periculoase și să îl țin din scurt cât de mult pot. În perioada aceasta, de zile libere, încerc să îl țin departe de magazinele care i-ar putea atrage atenția”, a precizat aceasta.



Alții, însă, caută jucării care să fie durabile și să nu se rupă, pentru ca bebelușii să nu bage în gură rămășițele. „Multe jucării se rup repede și copilul meu are tendința să bage în gură bucățile de plastic. Trebuie să ne orientăm către jucării care nu ar putea pune în pericol viața copiilor noștri”, a specificat o altă mămică. În schimb, se pare că jucăriile de pluș ar fi cea mai bună variantă. Alți părinți spun că obișnuiesc să le cumpere copiilor jucării de pluș, pentru că nu au materiale care să zgârie, să taie sau elemente ce pot fi înghițite.



De asemenea, copiii trebuie supravegheaţi când se joacă, iar părinții să se asigure că toate jucăriile sunt adecvate pentru categoria de vârstă şi abilităţile copilului. Jucăriile diferă atât din punct de vedere al materialului din care sunt lucrate, cât şi din cel al folosirii lor. Din acest motiv, părinţii trebuie să se asigure că cerinţele de siguranţă pentru fiecare categorie în parte sunt respectate. Astfel, pentru tobogane, leagăne, inele suspendate, corzi şi alte jucării similare fixate pe o traversă, părinții trebuie să primească de la vânzător instrucţiunile de utilizare prin care să li se atragă atenţia asupra necesităţii verificării periodice a elementelor de susţinere. „Referitor la jucăriile funcţionale, respectiv cele care reproduc la scară redusă produse, aparate sau instalaţii destinate adulţilor, ele trebuie să poarte avertismentul «Atenţie! A se folosi sub stricta supraveghere a unei persoane adulte!»”, a mai scris Anghel pe reţeaua de socializare.

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, recomandă părinților să nu cumpere jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi pot să se înece cu părţile mici. De asemenea, trebuie să respecte atenţionările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: „Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”. „Fraza: «Atenţie. Nerecomandat copiilor sub 3 ani» poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere / pictograma care vizează copiii între 0 şi 3 ani. Fraza şi simbolul nu trebuie puse împreună”, după cum atrage atenţia șeful ANPC.