Lansarea campaniei naționale de prevenire a traficului de persoane „Nu renunța la tine ! Traficul de persoane nu este o opțiune pentru viitor”

Joi, 15 iunie, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANTIP) și Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, au organizat, în incinta instituției de învățământ amintite, evenimentul de lansare al campaniei de prevenire „Nu renunța la tine ! Traficul de persoane nu este o opțiune pentru viitor”.Campania are o perioadă de desfășurare de un an, anume iunie 2023 –iunie 2024 și are ca obiectiv principal creșterea gradului de informare cu privire la riscurile și implicațiile traficului de persoane. Vizează, în special, tineri între 15 și 25 de ani. Se urmărește adoptarea unei conduite preventive care să permită evitarea pericolelor ce pot conduce la situații de exploatare, prin îmbunătățirea nivelului de informare și conștientizare cu privire la aceste forme grave de abuz.Activitățile de implementare a campaniei vor fi derulate la nivel național, prin intermediul rețelelor de socializare. Totodată, vor fi susținute și întâlniri directe cu tinerii pentru a le fi prezentate informații preventive și căi de acțiune actunci când se confruntă cu un caz de trafic, inclusiv prin sesizarea acestora utilizând linia Telverde 0800 800 678, oferită gratuit de ANITP.La materialele care vor fi distribuite în cadrul campaniei de prevenire vor contribui, voluntar, studenți ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza.De asemenea, tinerii studenți au conceput și realizat mesaje foto - video legate de lupta împotriva traficului de persoane. Experiența proprie, dar și mediul universitar de performanță, unde sunt formați viitorii ofițeri de poliție i-au ajutat să își contureze o viziune pozitivă de viață și să își dezvolte caractere puternice. Tinerii și-au pus propriile experiențe în slujba comunității, spre a-I inspira și pe alții și pentru a demonstra că mai presus de orice se află valoarea umană. Totodată, aceștia vor să promoveze implicarea în lupta împotriva traficului de persoane ca un gest firesc pentru cei ce și-au ales o carieră în folosul cetățeanului.Este important ca oamenii să conștientizeze că, până să ajungă la dimensiunea infracțională, elementele incipiente ale traficului pornesc de la nivelul comunităților, unde cresc și se dezvoltă organic. Evoluează, apoi, în organisme ale criminalității organizate, alimentate cu banii clienților care plătesc exploatarea, abuzul, amenințarea, constrângerea, privarea de libertate a victimelor.