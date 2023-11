Noua lege a pensiilor - Mamele vor primi bonificații

În noua lege a pensiilor nu se vor lua în calcul perioadele asimilate, adică facultatea, armata și sporul de grupă. La calculul vechimii minime de 15 ani nu vor fi avute în vedere perioadele asimilate, reprezentând perioadele de facultate, armată și sporul de grupă (de 4 luni sau 6 luni la an). Așadar perioadele de studii universitare, cele de serviciu militar și sporul de grupă nu se iau în considerare atunci când se calculează vechimea minimă. De asemenea nu se iau în calcul nici perioadele necontributive de tipul: șomaj, anterior datei de 01 aprilie 2001, perioadă recunoscută în baza DL 118/1990 sau deținuti politici, etc. Excepție o constituie perioada de maternitate/paternitate care va fi avută în vedere la calculul vechimii necesare pentru deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă. Aceeași condiție (de vechime contributivă) va fi valabilă și pentru persoanele care vor accesa o pensie anticipată, în condițiile impuse prin noul proiect de lege. Este vorba despre minim 35 de ani contributivi chiar dacă vorbim de pensionare anticipată ca și categorie de pensie sau pensionare anticipată pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, pentru condiții superioare de muncă. În schimb, în noul proiect de Lege a Pensiilor este prevăzut ca mamele să iasă mai devreme la pensie. Legea cuprinde bonificații pentru femeile care au născut/adoptat și crescut copii. Reducerea vârstei de pensionare se va aplica în funcție de numărul de copii. Spre exemplu pentru un copil, mama va putea ieși la pensie mai devreme cu șase luni, pentru doi copii, la un an, pentru trei copii la un an și șase luni.