Pensionari talentaţi! "Am ales căminul de bătrâni și nu regret nicio clipă decizia!"

Astfel, ea apasă în fiecare dimineaţă pe butonul „start” şi începe o nouă zi. Niciuna nu este la fel ca precedenta. Desigur, în timp ce își dă interesul să facă lucruri frumoase, alţi beneficiari ai căminului preferă să fie mai conservatori. Aici ne referim la categoria de pensionari care nu au atât de multă încredere în ei şi consideră că, de fapt, cariera lor s-a încheiat odată cu pensionarea şi nu mai este necesar să demonstreze ceva cuiva ori să facă ceva, să aibă o viaţă mai activă.





Spuneam că Elena Mântulescu împleteşte. Da, şi îi place enorm să combine culorile în minunatele piese care îi ies din mâini. Pentru că am fost interesaţi de munca ei, doamna ne-a arătat cu mult drag câteva dintre obiectele confecţionate, toate la fel de frumoase, cu îmbinături perfecte şi, bineînţeles, foarte utile, pe timpul sezonului de iarnă, când un fular, de exemplu, ne protejează şi ne încălzeşte foarte bine de frig. Pe de altă parte, pictura îi înseninează zilele şi este un hobby pe care l-a dobândit de când a ajuns la căminul pentru bătrâni, respectiv anul 2006. Aşa că, dacă la început se juca timid cu culorile pentru că îi plăcea să le combine, acum joaca s-a transformat într-o pasiune cotidiană. Asta în condiţiile în care pe pânză se poate exprima extrem de variat și lejer. Altfel spus, pictează lumea așa cum o vede, cu acrilice, în special, pentru că îi place cum se combină culorile și se pot obține efecte frumoase la final.





Aşadar, trebuie să ştiţi că la căminul de bătrâni sunt mulţi beneficiari ca doamna Elena, artişti boemi, talentaţi, cărora povara timpului nu le-a afectat cheful de viaţă şi de creat lucruri frumoase. Chiar dacă în ceea ce o priveşte pe această femeie viaţa nu a fost mereu generoasă cu ea, a reuşit de fiecare dată să facă faţă tuturor şocurilor şi problemelor, cu fruntea sus. „Eu nu sunt constănţeancă de fel. M-am născut în Prahova, dar m-am căsătorit în judeţul Constanţa şi am stat mulţi ani la Cernavodă. Vreme de 17 ani am lucrat la Integrata, ca filatoare. În tinereţe am încercat să am un copil şi am pierdut trei sarcini, toate foarte avansate. Viaţa a făcut în aşa fel încât am divorţat şi, cum nu aveam nici copii, am decis să vin la cămin. Niciodată nu am regretat această decizie. Aici mi-am făcut prieteni noi şi am început o nouă viaţă”, ne-a mărturisit femeia.





Cochetă, cu zâmbetul mereu pe buze, prietenoasă, stimata noastră septuagenară, la care vom face referire în articolul de faţă, este unul dintre beneficiarii cei mai talentaţi din strada Unirii nr. 104. De dimineaţă, până seara târziu, ea meştereşte câte ceva: fie că se ocupă de vreun colaj interesant, fie împleteşte la vreun fular sau alt obiect vestimentar, fie pictează, pentru că şi pictura face parte din pasiunile distinsei doamne. Aşadar, după cum ea însăşi a precizat, nu are timp să se plictisească, făcând parte din categoria vârstnicilor activi, a acelor oameni care jonglează eficient cu timpul lor şi sunt deschişi la tot ce este nou.