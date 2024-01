Posturile de curier, în fruntea locurilor de muncă disponibile în țară anul acesta

Potrivit instituției, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile pentru posturile de curier (2.789), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (2.531), agent de securitate (2.113), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.955) și lucrător comercial (1.664). Din totalul celor 46.416 posturi vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.338 sunt destinate persoanelor cu studii superioare și 6.379 pentru cei cu studii liceale sau postliceale. De asemenea, un număr de 7.795 de joburi sunt disponibile pentru persoanele cu studii profesionale, restul de 30.904 locuri de muncă fiind destinate românilor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.





Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, la rândul lor, 163 de joburi vacante, prin intermediul reţelei EURES România. Astfel, Irlanda are disponibile pentru români posturi ca: măcelar, asistent vânzări și ajutor bucătar. Totodată, în Letonia, românii pot opta pentru 30 de locuri de muncă pentru sudor, iar în Germania, au 28 de posturi disponibile pentru tehnician în mecatronică auto, tehnician service, mecatronist, muncitor în producție etc. Austria are disponibile pentru români 5 locuri de muncă pentru tehnician în producţie, iar Finlanda pune la bătaie 4 posturi pentru preparator cârnați. Nu în ultimul rând, în Olanda este disponibil un loc de muncă pentru inginer mecanic, iar în Slovenia, unul pentru medic specialist în medicina muncii, traficului şi sportului.





Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în România sunt disponibile, în acest moment, 46.416 locuri de muncă.