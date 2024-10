Probleme cu morga de la Spitalul din Medgidia. "Dacă nu o reabilităm ni se ia autorizația de funcționare"

În ediția de astăzi ne vom referi la Spitalul Municipal Medgidia, urmând ca în edițiile următoare să vă relatăm situația din toate celelalte unități sanitare constănțene. Potrivit directorului spitalului din Medgidia, dr. Dorel Oprea, autorizaţiile sunt obligatorii, fără ele neputându-se intra în contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. „A fost o perioadă, în timpul pandemiei de Covid, când s-a tot prelungit, dar acum noi am luat autorizaţia şi pe ambulatoriu, şi pe spital. Aceasta se poate da, în unele cazuri, cu plan de conformitate, iar dacă sunt descoperite deficienţe, care nu sunt remediate, există riscul de a pierde autorizaţia. La noi, morga este cu ceva probleme şi trebuie reabilitată. În rest, ne lovim de probleme mici, să punem linoleum, de exemplu. La morgă avem termen până în 2026, avem şi sprijinul ordonatorului principal de credite, al Primăriei Medgidia. Totodată, există şi un ordin al Ministerului Sănătăţii, prin care, pe viitor, vor fi sprijinite laboratoarele şi serviciile de anatomie patologică din țară. Morga noastră datează din 1965, odată cu înfiinţarea spitalului, şi nu a fost renovată niciodată. Anul acesta, avem acordul şi proiectul făcut pentru acoperiş şi faţade. Acolo vom interveni, în prima fază. Ea funcţionează, dar nu este tocmai în regulă. Cât de necesară este reabilitarea spaţiului? Ni se ia autorizația sanitară de funcționare, dacă nu o reabilităm până în 2026”, a declarat managerul, pentru „Cuget liber”.











În ceea ce priveşte Anatomia Patologică, morga, spațiul respectiv nu a mai fost renovat de 59 de ani, chiar dacă laboratorul de anatomie patologică este acreditat RENAR. Lunile trecute, personalul s-a mai lovit aici de o problemă, şi anume prezenţa şobolanilor, care își croiseră drum spre morgă şi începuseră să mănânce parafina. Potrivit angajaţilor, acoperișul are găuri, se infiltrează apa atunci când plouă şi nici pescărușii nu îi ocolesc. „La un moment dat, am avut invazie de rozătoare, au mâncat parafina. Am dat cu tot felul de substanţe şi am scăpat de șobolani”, au precizat angajații.





În rândurile de mai sus am menționat deja că, fără autorizație sanitară de funcţionare, niciun spital nu îşi poate desfăşura activitatea. Dacă, zilele trecute, managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a declarat că instituţia medicală nu are autorizaţie sanitară de funcţionare valabilă şi că medicii nu mai pot prescrie medicație pentru pacienți, în judeţul Constanţa lucrurile stau cu totul altfel. Toate spitalele au aceste autorizaţii.