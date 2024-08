Paturi blocate la Spitalul Medgidia. "Ne descurcăm foarte greu"

La ora actuală, Spitalul Municipal Medgidia oferă servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi, asigurând, totodată, urgenţele medico- chirurgicale din toate zonele arondate. Teoretic, unitatea sanitară dispune de un număr de 310 paturi de spitalizare continuă, 20 de paturi petnru însoţitori şi 40 de paturi de spitalizare de zi. Din păcate, trecerea timpului şi-a pus amprenta asupra sa, necesitând acum lucrări de reabilitare şi modernizare. În sprijinul unităţii sanitare vin autorităţile locale, cu un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, care are o valoare totală de peste 23 milioane de lei. Lucrările au fost demarate şi se efectuează activităţi de reabilitare termică a anvelopei, reabilitare termică a sistemului de încălzire şi a celui de furnizare a apei calde de consum. Totodată, se instalează unele sisteme de producere a energiei electrice şi termice pentru consum propriu etc.





Potrivit managerului spitalului din Medgidia, dr. Dorel Oprea, proiectul de reabilitare a clădirii aparţine administraţiei locale. „Acesta a fost puţin blocat, dar se pare că s-a intrat pe o linie dreaptă. La acest moment, se lucrează la montarea lifturilor noi, centrala este gata. În primul rând, reabilitarea clădirii este extrem de importantă pentru noi, pentru că am pierdut nişte paturi, care sunt blocate pe tronsonul care are nevoie de reabilitare, consolidare. Din fericire, avem promisiuni că în luna septembrie am putea reveni la numărul de paturi iniţial. Momentan, sunt funcţionale 260 de paturi din cele 310 existente, iar cea mai afectată zonă este cea de Pediatrie şi secţia de Obstetrică-Ginecologie, deci etajele III şi IV. Internele, se află, şi ele, în aceeaşi situaţie. la etajul II, la fel şi Neurologia. În aceste condiţii, ne descurcăm foarte greu. Dacă sunt prea multe cazuri pe o secţie şi nu sunt urgente, acestea pot fi puse pe lista de aşteptare. Spitalul are nevoie, în special, de lucrări pe interior. Centrala termică a fost înlocuită integral, lifturile vor fi înlocuite curând. Acestea datau de la înfiinţarea spitalului, din luna martie 1965. Este adevărat, funcţionau, dar cu tot felul de reparaţii”, a declarat directorul, pentru „Cuget Liber”.











Ridicat în anul 1965, pe o suprafață de aproximativ 50.000 mp, spitalul funcționează pe o structură alcătuită din patru etaje, cu cabinete de Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, Medicină internă, Pediatrie, Chirurgie Generală, ATI și Neurologie. Alături de secțiile enumerate, acesta dispune de un bloc operator, laborator analize medicale, laborator anatomie patologică, cabinet planificare familială, cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice şi nu numai.