Renovarea Spitalului Judeţean decurge cu încetinitorul. Mai multe secţii au nevoie de "resuscitare"

Demarate încă de anul trecut, nici lucrările de pe secţia de Arşi nu au putut fi finalizate. Aici, au fost întâmpinate probleme cu partea de coloane de scurgere şi alimentare, pentru că ele nu erau schimbate de la subsol, până la etajul III, unde a fost făcută modernizarea şi acum se schimbă toate cele 12 coloane de apă. Partea bună este că la finalizarea lucrărilor, secţia va avea acelaşi număr de paturi, şi, în plus, un compartiment special de arşi, care va avea, separat, două paturi pentru femei şi două pentru bărbaţi.





Dacă în alte judeţe ale ţării, unele spitale arată la standarde internaţionale, în oraşul de la malul mării, cea mai mare unitate sanitară din judeţul Constanţa are secţii renovate, frumoase, dar nu în totalitate. Aşa se face că, mergând pe toate cele nouă etaje se poate observa cu uşurinţă că unitatea are spaţii care necesită „resuscitare”, întrucât nu arată prea bine. Desigur, conducerea SCJU vrea să le redea un suflu nou, dar pentru asta este nevoie de foarte mulţi bani şi trebuie să vadă cine îi poate sprijini în asemenea investiţii costisitoare. „Noi vrem să le renovăm pe toate. Secţiile nerenovate se află în planul de investiţii care se derulează până în anul 2024, cu bani ori de la Ministerul Sănătăţii, ori de la Consiliul Judeţean Constanţa. La acest moment, am terminat secţia de Obstetrică-Ginecologie de la etajul VII. Conform contractului, constructorul a finalizat lucrările şi suntem în procedură de a întruni comisia de recepţie, de a face recepţia secţiei şi, desigur, de a o da în funcţiune. În ceea ce priveşte etajul VI (aici îşi desfăşoară activitatea trei secţii - Neurochirurgie, ORL, Oftalmologie), şi el este prins în planul de investiţii, dar trebuie să facem proiectarea, să aibă loc procedurile de licitaţie şi abia după aceea vom vedea de unde facem rost de finanţare pentru ele. Investiţiile sunt mari, pentru că se fac reparaţii capitale, de la schimbarea instalaţiilor electrice, sanitare, renovat saloane, pus aer condiţionat, tâmplărie PVC etc. Din păcate, de multe ori stăm şi după proiectanţi. De exemplu, noi acum, pentru Ginecologie, cu ajutorul sponsorilor, vom face şi salonul post-operator, adică o cameră de 80 mp, pentru care am început discuţiile cu proiectantul din luna noiembrie şi abia acum ne-a înmânat planurile şi proiectul. Din nefericire, acest salon post-operator nu a fost prins în proiectul iniţial, la fel cum nu a fost prins nici blocul operator. Deci, trebuie luat în calcul şi acesta, făcut procedură, investiţie, renovat. Încercăm să găsim finaţarea necesară pentru a-l putea face. În privinţa proiectanţilor, nu avem ce să le facem. Ne spun că au foarte mult de lucru. Referitor la Ginecologie, în prima fază, ne-au spus că în două săptămâni ne dau proiectul, apoi ne-au tot amânat, ori, eu, fără proiectare, ca să am o valoare a lucrărilor, un deviz general, nu pot să scot lucrările la licitaţie”, a declarat directorul spitalului, Cornel Ionuţ Ionescu, pentru „Cuget liber”.