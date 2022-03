Ce se întâmplă cu bolnavii de la spitalul județean? Firma care le asigură hrana ar putea relua protestele!

Din păcate, amenințarea cu reluarea protestelor persistă, pentru că angajaților cantinei le este aproape imposibil să le prepare bolnavilor un meniu zilnic de 11 lei pe zi, care să aibă tot necesarul de nutrienți și pe deasupra și 2000 de calorii. Da, majoritatea persoanelor care sunt internate primesc trei mese la acest preț. Excepție fac bolnavii de cancer și arșii, care primesc meniuri de 16,5 lei și 17 lei cei care au TBC. „Este fără cuvinte, nu mai ştiu ce să spun. De curând, am avut o discuţie la Consiliul Judeţean Constanţa, cu preşedintele CJC, Mihai Lupu şi cu conducerea spitalului. Salariaţii au fost rugaţi să renunţe la proteste, urmând ca până la data de 31 martie să se rezolve situaţia. Oamenii au cerut salariul minim pe economie şi bonurile de masă. Mai departe, aşteptăm să vedem ce se va întâmpla la sfârşitul lunii, dar dacă nu se întâmplă nimic, protestele se vor relua. Între timp, ne-au venit facturile, preţurile la carburanţi au luat-o razna, alimentele sunt tot mai scumpe etc. Suntem foarte trişti, îngrijoraţi, pentru că avem o responsabilitate foarte mare în faţa bolnavilor, să-i hrănim şi nu putem s-o facem oricum. În prezent, pregătim masa pentru 700 de pacienţi din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă și celelalte secţii exterioare, de la Palazu, Eforie, Agigea. Este foarte greu să ne descurcăm cu aceşti bani.





Dacă o mamă, de exemplu, este internată cu copilul în spital, alocaţia ei de hrană va fi de 7,70 lei pe zi, în calitate de însoţitor, iar a copilului va fi de 11 lei. Ministerul Sănătăţii ne-a transmis că nu are bani şi să ne îndreptăm spre Consiliul Judeţean, aceştia spun că nici ei nu au bani. Nu este normal. În Bucureşti, de exemplu, o alocaţie de hrană este mai mare. De ce acolo se găsesc bani şi la noi nu? Aceste prețuri pentru prepararea mesei le avem din 2016. Anul trecut am mai primit un leu în plus la alocație. Vorbim cu pereții. Acum, pentru un refugiat se alocă 16-20 lei, în condițiile în care noi ne chinuim cu această sumă infimă. Este trist ce se întâmplă, dar nu avem încotro momentan”, a declarat directorul, pentru „Cuget liber”.





La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Lupu, a precizat că a discutat cu conducerea spitalului să găsească resursele necesare şi dacă nu le identifică, CJC va veni cu un suport financiar, în baza unei rectificări. „Din câte am înţeles, managerul spitalului şi reprezentantul firmei Arimex au avut deja o întâlnire pentru a găsi soluţia potrivită pentru ca bolnavii să nu aibă de suferit. Din punctul meu de vedere, lucrurile s-au aşezat, urmând să existe şi o modificare legislativă cu privire la alocarea fondurilor pentru hrană. CJC va acorda tot suportul pentru ca bolnavii să beneficieze de hrană permanent. Acest contract între firma de catering şi spital expiră în luna aprilie şi atunci lucrurile vor fi reluate într-un alt cadru legal”, a precizat acesta.





La momentul respectiv, administratorul Petre Preda, managerul SC Arimex Comexim 2000 SRL, preciza că acțiunea organizată de către salariaţii societăţii ar putea continua, din cauza preţurilor crescânde la alimente, din cauza facturilor usturătoare ce le-au venit pentru utilităţi, carburanţi și nu numai. În aceste condiţii, oamenii au declanşat o acţiune de protest, de avertisment, de două ore, timp în care bolnavii nu au fost, însă, afectaţi, ei primindu-și masa.