Consilierii judeţeni de la malul mării au votat. Paul Andreescu, cetăţean de onoare al judeţului Constanţa

„Mai mult ca oricând, acum, avem obligaţia de a-i respecta pe cei care și-au sacrificat viața și tinerețea pentru statul democratic în care trăim, altfel, riscăm să repetăm istoria. Printre cei care au luptat și și-au sacrificat viaţa şi tinerețea, fiind închis pe nedrept, se află un om extraordinar şi un exemplu de probitate morală, domnul Paul Andreescu. Recunoaşterea pe care o dăm prin votul de astăzi este un gest de normalitatei”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.







„A fost un om care şi-a sacrificat tinereţea”





Din motive medicale, Paul Andreescu nu a putut fi prezent la această şedinţă, însă a fost redat un scurt material video cu mărturiile sale.











„26 de ani şi jumătate am fost urmărit, pas cu pas, aşa cum nu am crezut că este posibil şi toate astea, pentru că nu voiam să devin colaboratorul lor. Noi nu am greşit faţă de ţară, ei au greşit faţă de noi. Optimist nu mai sunt deloc. Am rămas acelaşi naiv şi visător, cu prea multă încredere în oameni. Nenorocirea este că, în proporţie de 90%, am fost dezamăgit de oameni, iar prietenii pe care i-am avut s-au dus, rând pe rând, şi am rămas singur dintre foştii deţinuţi politici. Autorităţilor publice le-aş transmite să respecte trecutul, dar mai ales, să-şi respecte cuvântul. Dacă nu ne respectăm trecutul şi lupta pentru libertate şi un trai mai bun, nu vom reuşi să mergem mai departe”, a transmis Paul Andreescu.





Placheta omagială şi diploma au fost înmânate reprezentantului Asociaţiei Foștilor Deținuți Politici - filiala Constanța, Aurel Şeitan, iar proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 27 de voturi pentru.











Vicepreşedintele CJC, Petre Enciu, a rostit în exclusivitate pentru „Cuget Liber” câteva cuvinte frumoase despre Paul Andreescu.





„În primul rând, votul din plenul Consiliului Judeţean Constanţa arată foarte clar că noi, în cadrul conducerii, condamnăm crimele regimului comunist şi considerăm acel regim unul criminal. Paul Andreescu a fost un om care a suferit din cauza acestui regim. A fost un om care şi-a sacrificat tinereţea în închisorile comuniste. Am arătat toată recunoştinţa deplină pentru ceea ce a făcut şi considerăm că a contribuit din plin la libertatea noastră de exprimare de astăzi”, a declarat Petre Enciu.





Şedinţa s-a ţinut în regim mixt, fiind prezenţi, în total, 30 de consilieri judeţeni, din care 14 au participat online.Paul Andreescu s-a născut la data de 19 iulie 1939, în comuna Negreşti, județul Constanţa. A fost arestat la vârsta de 17 ani, la data de 6 noiembrie 1956, și condamnat la închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”. Anul 1956 nu este unul oarecare în istoria postbelică, el reprezintă primul moment de contestare deschisă a regimului totalitar comunist din Europa de Est și a forțelor de ocupație a Uniunii Sovietice în Ungaria socialistă. Alături de alți tineri a fondat o organizație anticomunistă, urmând să răspândească manifeste care conțineau revendicări esențiale adresate celor care au luat ostatice libertatea de exprimare şi statul de drept.