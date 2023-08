Reprezentanţii IICCMER discuții cu ambasadoarea Statelor Unite despre cazul Ursu

Reprezentanţii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc s-au întâlnit, vineri, cu ambasadoarea SUA la Bucureşti, Kathleen Kavalec, prilej cu care IICCMER a prezentat, printre altele, evoluţia cazului Ursu, împreună cu analiza din perspectivă istorică a motivării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.







„Echipa IICCMER a prezentat evoluţia cazului Ursu, împreună cu analiza din perspectivă istorică a motivării Înaltei Curţi. Totodată, a fost discutată şi evoluţia în justiţie a sesizărilor penale privind Căminele-spital pentru copii, sesizări de-puse de IICCMER în 2017, respectiv 2018, precum şi cea a investigaţiilor privind crimele şi abuzurile comise pe linia de frontieră a României înainte de 1989”, in-formează IICCMER, într-un comunicat transmis AGERPRES.







Delegaţia Ambasadei SUA, din care au mai făcut parte Traver Gudie, consilier politic, şi Anne-Marie Blăjan, specialist politic, a fost întâmpinată la sediul IICCMER de preşedintele executiv Daniel Şandru, alături de experţii Dalia Bat-hory, Luciana Jinga şi Ştefan Bosomitu.







În cadrul întâlnirii, diplomatului american i s-a prezentat şi proiectul Memo-rialului „Închisoarea Tăcerii” din Râmnicu Sărat şi Centrului Educaţional privind Istoria Comunismului în România, istoricul penitenciarului, con-ceptul curatorial şi stadiul de implementare a acestuia.







„I-am vorbit Excelenţei Sale Kathleen Kavalec despre importanţa cazului Ghe-orghe Ursu, pe care îl putem considera un caz exemplar în ceea ce priveşte modul în care este înţeleasă şi aplicată Justiţia de tranziţie în România postco-munistă. Am dorit, de aceea, să îi prezentăm doamnei ambasador analiza pe care am realizat-o, sub egida IICCMER, din perspectivă istorică, asupra motivării Curţii Supreme. De asemenea, i-am vorbit Excelenţei Sale şi despre proiectul Memorialului de la Râmnicu Sărat, practic singurul proiect de memorializare a victimelor comunismului asumat de statul român şi care are asigurată finanţarea, fiind obţinute, de asemenea, toate documentele aflate în sarcina IICCMER pen-tru ca lucrările să poată fi demarate. Sperăm ca doamna ambasador să răspun-dă favorabil invitaţiei noastre de a face o vizită la fostul penitenciar”, a declarat Daniel Şandru.







Memorialul „Închisoarea Tăcerii” din Râmnicu Sărat, finanţat prin PNRR, a primit încă din luna mai autorizaţia de construire, iar IICCMER, în calitate de beneficiar, conform contractului de finanţare semnat pe 4 octombrie 2022, aşteaptă defini-tivarea procedurilor de colaborare între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Eu-ropene - coordonator de reformă şi Compania Naţională de Investiţii - structură de implementare pentru a putea fi demarate lucrările de reabilitare a clădirii fos-tei închisori politice şi de construcţie a Centrului Educaţional.