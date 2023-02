Sărăcia i-a adus la cantina socială! "Dacă nu ne ajutau copiii, muream de foame până acum"

Pe Adriana A. (78 de ani ) am cunoscut-o pe holurile cantinei, unde ne-a declarat că a ajuns în situaţia de a mânca de aici pentru că nu îi ajung banii din pensie. În tinerețe și-a desfășurat activitatea mai mult în perioada sezonului estival, o vreme pe la Teatrul de Stat și uite-așa nu a acumulat pe cartea de muncă decât 15 ani de vechime. Așa a ajuns ca acum să primească de la stat doar o pensie de 1.125 lei. „Sunt singură, nu am soț, nici copii. În urmă cu un an am aflat de la o fostă colegă de muncă de cantină și de atunci vin aici și-mi ridic hrana”, ne-a mărturisit septuagenara.





În vârstă de 73 de ani, Mădălina P. a lucrat ca femeie de serviciu la Spitalul de Pneumoftiziologie din Palazu Mare, timp de 15 ani. „Eu am început munca mai târziu, pentru că aveam copiii la școală şi nu avea cine să aibă grijă de ei. În prezent, dacă nu aveam mâncarea asigurată de la cantină, cu pensia minimă nu mă puteam descurca. Copiii sunt toți la casele lor, iar eu trebuie să mă descurc cu plata utilităților, butelia, medicamentele pentru inimă și alte boli. Sunt foarte mulțumită de mâncarea de aici şi am deja trei ani de când vin să o ridic”, a precizat femeia.





„Eu ridic mâncarea pentru mine și soția mea. Nu primesc încă pensie, pentru că abia la sfârșitul anului împlinesc vârsta legală de pensionare, iar soția a lucrat doar șase ani. Primim lunar 149 de lei ajutorul social de la stat, luăm mâncarea de aici şi ne mai ajută şi copiii. Dacă nu erau ei, muream de foame până acum”, a subliniat Viorel S (64 de ani).





Toate aceste persoane şi altele ne-au declarat că masa de la cantina socială este săţioasă şi suficientă. De exemplu, miercuri, 15 februarie, ei au ridicat masa pentru două zile: 380 de grame de fasole bătută cu ceapă prăjită, 400 de grame de ciorbă cu carne de pasăre, două pâini, 500 de grame de parizer de pasăre, o cremă de brânză tartinabilă, un chefir, 500 de grame de banane și un kilogram de făină.





Persoanele care vor să beneficieze de o masă caldă trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, să dovedească clar că se află într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri, sunt încadrate într-un grad de handicap/invaliditate, sunt bolnavi cronici, nu realizează venituri pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an. Atenţie! O cerere se aprobă sau se respinge numai după deplasarea la domiciliul solicitantului, unde se completează un formular tip anchetă socială, în baza discuției purtate cu solicitantul și familia acestuia și a actelor solicitate de către angajații cantinei din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Constanţa.





Practic, pentru toţi aceşti oameni nevoiaşi, cantina a devenit a doua casă. Ce i-a împins să apeleze la mila statului? Pensia mică, lipsa ajutorului din partea familiei, sărăcia lucie. Acum, spun mulți dintre ei, sunt liniștiți, pentru că pot beneficia zilnic de o masă caldă. De trei ori pe săptămână, luni, miercuri și vineri, în jurul orei prânzului, zeci de persoane vin să se alimenteze la cantina din vecinătatea Pieței Grivița. Potrivit reprezentanților instituției, pe lista beneficiarilor se află tot felul de oameni, unii cu handicap grav, nedeplasabili, singuri, alții cu câte cinci copii, care trăiesc din ajutorul social, cu soți în penitenciar. „Avem o familie cu nouă copii. Mama are 33 de ani, iar cel mai mic copil are un an. Ei ridică mereu mâncarea pentru zece persoane”, au precizat aceştia. Potrivit şefului cantinei, Daniela Ou, pe lângă acești beneficiari cărora le asigură hrana, lunar se prezintă la sediul cantinei zeci de alte persoane pentru a se înscrie pe liste şi care doresc o porţie de mâncare caldă.