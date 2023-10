Toamna aduce o nouă sesiune de ecologizare a plajelor din Constanța: Mulțumesc! Plaja Ta, ediția a treia

– În urma succesului înregistrat în anii precedenți, când sute de voluntari au curățat plajele din Constanța, inițiativa de ecologizarerevine toamna aceasta cu o nouă ediție, pe. Organizatorii încurajează comunitatea locală și turiștii să se alăture efortului de curățare a plajelor la sfârșitul sezonului estival.În 2022,s-au alăturat inițiativei de ecologizare a plajelor Modern, Neversea, Zoom Beach și Trei Papuci, reușind să colecteze aproximativprecum pungi, capace, pahare și paie de plastic, dar și textile, mucuri de țigară și hârtie.Anul acesta, constănțenii și cei aflați la mare sunt invitați pela, să se alăture acțiunii de ecologizare a plajelor, organizată de City Park Mall, împreună cuși. Punctul de întâlnire va fi pe, iar zonele care vor fi curățate sunt [email protected] Voluntarii sunt invitați să se înscrie la acțiunea de ecologizare în avans, cu un mesaj trimis la adresa de e-mail , în baza căruia își pot ridica kit-ul de ecologizare din partea organizatorilor de la Info Desk din City Park Mall.City Park Mall trage un semnal de alarmă asupra cantității de deșeuri de pe plajele litoralului românesc. Potrivit raportului de monitorizare a deșeurilor de pe plajele litoralului românesc din 2023, realizat de ONG-ul Mare Nostrum, în topul celor mai murdare plaje se află cele din Municipiul Constanța, înregistrând un număr de 1.306 deșeuri, urmate de sectoarele din Saturn (1.095 deșeuri) și Năvodari (895 deșeuri).Totodată, principalul deșeu identificat rămâne în continuare plasticul, ceea ce reprezintă aproximativ 78% din totalul deșeurilor înregistrate. [1] Pe sectoarele de plajă curățate au fost identificate o cantitate semnificativă de mucuri de țigară, pungi de plastic, textile, precum și capacele de la sticlele de băuturi. [2] [3] Campania de ecologizare „Mulțumesc! Plaja Ta” continuă demersul de conștientizare a unui comportament responsabil față de mediu Tu ce vrei să simți pe plajă? inițiat în august 2020, când au fost colectate 9.500 de chiștocuri de țigară de pe plaja ZOOM Beach. Resturile de tutun colectate au fost transformate de artista Maria Teodorescu în opere de artă și scoase la licitație de City Park Mall. Sumele obținute fiind donate Asociației Constanța ReStart pentru o acțiune de plantare de arbori în Ovidius Park.Inițiativa #Mulțumesc! Inițiativa #Mulțumesc! Plaja Ta face parte din campania „Natura unui MULȚUMESC!", un demers la nivelul tuturor centrelor comerciale din grupul NEPI Rockcastle care constă în implementarea unui sistem de colectare selectivă pentru reciclarea corectă a deșeurilor menajere, reducerea plasticului și a risipei alimentare din food court-urile tuturor centrelor comerciale atât din România, cât și la nivel de grup.Toate proiectele de responsabilitate socială ale grupului, implementate la nivel regional, inclusiv pe piața din România, sunt comunicate sub umbrela, platforma de responsabilitate socială a NEPI Rockcastle. #ResponsabiliÎmpreună reprezintă angajamentul asumat la nivel de grup, dezvoltat și implementat prin intermediul centrelor comerciale din portofoliul companiei, de a susține comunitățile locale, de a reuni și a promova inițiative care definesc pilonii strategiei de sustenabilitate a companiei, precum educația, comunitatea și protecția mediului. 