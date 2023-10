Congresul SUA: 100 de de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel, Taiwan şi criza migranţilor

Preşedintele Joe Biden va cere Congresului SUA un pachet comun de 100 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel, Taiwan şi criza migranţilor de la frontiera dintre Statele Unite şi Mexic, a declarat, pentru agenţia AFP, o sursă sub rezerva anonimatului.Cererea, care nu a fost încă făcută publică de Casa Alba, survine în condiţiile în care Congresul este încă paralizat de absenţa unui preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, după destituirea pe 3 octombrie a lui Kevin McCarthy.Pachetul de 100 de miliarde de dolari, dezvăluit iniţial de agenţia Bloomberg, îşi propune să-i reunească pe democraţi, care cer de mai multe săptămâni un ajutor suplimentar pentru Kiev, şi pe republicani, care doresc mai ales fonduri pentru lupta împotriva crizei migranţilor de la graniţa dintre Statele Unite şi Mexic.De asemenea, liderul democrat al Senatului, Chuck Schumer, a declarat că are în vedere un pachet substanţial de ajutor pentru Israel. „Acesta va conţine un ajutor militar, diplomatic, umanitar şi de informaţii - tot ceea ce Israelul are nevoie”, a spus el, subliniind că speră ca acesta să fie adoptat în următoarele câteva săptămâni.