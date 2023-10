Trenul, un mijloc de transport mai ieftin, dar cu o infrastructură ce lasă de dorit

Pentru a afla principalele motive pentru care constănțenii aleg călătoria cu trenul, am întrebat câțiva cetățeni ce avantaje are aceasta. Pe primul loc este prețul mai convenabil. Iar la puncte slabe, tronează întârzierile, care nu lipsesc aproape niciodată.



„Prefer să merg cu trenul, pentru că am mult de făcut pe drum și autostrada e mereu aglomerată. Cu trenul ies mai ieftin, benzina este foarte scumpă până la București, unde merg eu. Dar la tren, mai rău e când sunt întârzieri. Mai mereu intervin întârzieri mari, de o oră, două, după ce că se merge încet oricum… Sunt și avantaje, și dezavantaje”, ne-a spus un călător.



„Cu trenul este mai ușor, că nu te mai stresezi cu traficul, știi că ajungi mai în siguranță la destinație. Nu este foarte ieftin biletul de tren, s-au scumpit toate în ultimul timp, dar e mai convenabil decât cu mașina”, a precizat un alt călător aflat în gara din Constanța.





În schimb, alții reclamă infrastructura care este slabă și nu i se aduc îmbunătățiri. „Fac naveta cu trenul săptămânal, că este mai ieftin. La început mergeam cu mașina, dar mai mult mă enervam pe drum, mai ales în București, că e mereu aglomerat. Dar trenurile noastre, în România, sunt praf, nu s-a mai făcut nimic la ele și abia ajungi, dacă ai vreo întârziere pe drum…”, a reclamat alt călător.





Totodată, aceleași statistici spun că numărul călătorilor este în creștere anul acesta și la compania de stat, și la cele private. Ceea ce stă pe loc, însă, este viteza de deplasare a trenurilor. Potrivit INS, viteza de deplasare este de aproape 50 de km pe oră.