Un bărbat vrea să doneze două case victimelor exploziei de la Crevedia

Se împlinește o săptămână de la exploziile devastatoare din Crevedia în urma cărora trei oameni au murit și 55 au fost răniți. Patru anchete au fost deschise după ce un depozit ilegal de GPL a sărit în aer. În continuare sunt multe întrebări fără răspuns. În curtea firmei, care teoretic nu mai avea activitate, erau nu mai puțin de 8 cisterne. 6 dintre acestea erau pline. Trei au explodat. Între timp, oamenii se mobilizează pentru a ajuta victimele. Un bărbat vrea să doneze două case celor care au rămas fără locuință în urma exploziilor.



Case arse, mormane de fiare și mult scrum - atât a mai rămas după exploziile violente din Crevedia. Suflul exploziilor a fost atât de puternic, încât s-a simțit la sute de metri distanță. Situația putea fi însă mult mai dramatică. După ce s-au apropiat de epicentrul deflagrației anchetatorii au văzut câte cisterne ar fi putut exploda.



“În seara tragediei se aflau 8 cisterne în parcarea stației GPL. 3 dintre acestea au explodat în timpul incendiului. Celelalte 3 au fost răcite timp de 5 zile de către pompieri, astfel încât să nu existe pericol de explozie. Alte două, din fericire nu erau încărcate”, potrivit Digi24.



În jurul stației GPL procurorii au strâns ultimele probe la dosar. Urmează o perioadă în care vor fi făcute expertize și fiecare bucată luată de la fața locului va fi analizată de criminaliști. În paralel, anchetatorii vor analiza și conținutul cisternelor care nu au explodat și verifică o ipoteză: angajații ar fi făcut GPL artizanal în curtea firmei. Între timp oamenii s-au întors pe lumină la casele distruse. Chiar dacă au trecut zile bune de la tragicul eveniment, încă li se derulează în minte scenele din timpul exploziilor.



- A ieșit un fum puternic în față, soțul s-a speriat și zicea: foc, foc! A ieșit soțul meu, așa bolnav cum era, se ducea pe trotuar spre foc... Am văzut scenele de groază, ultima clipă a vieții noastre am trăit-o.



Impresionați de drama localnicilor, în Crevedia au venit oameni care vor să dea o mână de ajutor. Un bărbat în vârstă de 77 de ani vrea să doneze două case.



-Am venit aici pentru că am văzut dezastrul și o sumă de persoane, cărora li s-au stricat casele, cazate la un cămin.



-Vreți să le donați casele? -Ați venit să le donați? Căutați oameni cărora să le donați?



-Da, cu acte deja făcute.



Florin Petre, primarul din Crevedia: “Ajutor au avut oamenii încă din prima zi, i-am ajutat, le-am dat să mănânce, am fost lângă ei. Primăria din localitate se ocupă de evaluarea pagubelor și va trimite concluziile la prefectură”.