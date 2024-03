Ziua Mondială a Reciclării, sărbătorită an de an pe 18 martie

În fiecare an, pe data de 18 martie, este sărbătorită Ziua Mondială a Reciclării. Această zi reprezintă un prilej de creștere a gradului de conștientizare a importanței adoptării unui comportament responsabil față de mediu.Ziua Mondială a Reciclării a fost creată în 2018 pentru a ajuta la recunoașterea importanței pe care o are reciclarea în conservarea resurselor primare și pentru a asigura viitorul planetei. Astfel, an de an, „cea de-a șaptea resursă” (reciclabile) economisește peste 700 de milioane de tone de emisii de dioxid de carbon, cifră care se estimează că va crește la 1 miliard de tone până în 2030. În acest an, tema Zilei Mondiale a Reciclării este Eroii Reciclării.Potrivit reprezentanților Fundației Globale de Reciclare, reciclarea reprezintă, în prezent, o parte cheie a economiei circulare. Reciclarea ajută la protejarea resurselor naturale. Scopul temei din acest an, Eroii Reciclării, este de a recunoaște oamenii, locurile și activitățile care arată ce rol important joacă reciclarea în contribuția către o planetă stabilă din punct de vedere ecologic și la un viitor mai verde.