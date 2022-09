Alina Podar va juca pentru CSM Constanţa, în Liga Naţională de baschet feminin

După turneul 3x3 Women's Series de la City Park Mall, baschetbalista Alina Podar a declarat că publicul din Constanţa în faţa căruia a jucat a fost senzaţional, acesta probabil fiind un motiv în plus pentru a repeta experienţa pe termen lung.În sezonul competiţional 2022-2023, Alina Podar rămâne la mal de mare şi va juca pentru CSM Constanţa în Liga Naţională feminină.Născută la data de 4 noiembrie 1998, Alina Podar are un palmares impresionant. Cu experienţă în baschetul 5 la 5 în Campionatul Naţional, EuroCup Women, Euroleague Women, dar şi în baschetul 3x3, ea este primul transfer pe care gruparea de pe litoral îl parafează pentru actuala stagiune a Ligii Naţionale.Jucătoarea născută la Cluj-Napoca a fost componentă încă din 2014 a naţionalei României şi este una dintre jucătoarele de bază ale echipei de baschet 3x3 a României, echipă cu care a participat, în septembrie, la finala FIBA 3x3 Women's Series, turneu disputat la Constanţa şi la care s-a remarcat încă din prima zi, fiind aleasă în Top 3 cele mai bune jucătoare ale competiţiei şi printre cele mai bune marcatoare ale turneului.Familiarizată cu baschetul constănţean, Alina Podar a fost componentă a echipei 3x3 CSU Neptun Athletic, cu care a câştigat Liga Naţională în 2022, fiind desemnată şi MVP-ul competiţiei.În baschetul 5 la 5, are în palmares un titlu de campioană naţională în 2022, obţinut alături de Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe, fiind totodată şi câştigătoare a Cupei României 2022.Foto: Facebook / CSM Constanţa Baschet