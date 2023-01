Antrenorul George Buricea: „Ne aşteaptă un debut de campionat în forţă. Mizăm pe susţinerea fanilor!”

Handbaliştii de la CSM Constanţa trag tare la antrenamente. Această perioadă de acumulări în plan fizic şi de sudare a relaţiilor de joc este foarte importantă în vederea primelor partide oficiale din campionat, în care s-ar putea decide, în mare măsură, soarta locului doi în clasament.Cu numai opt zile rămase până la reluarea Ligii Naţionale de handbal masculin, la CSM Constanţa pregătirile sunt în toi. Primul meci oficial al anului bate la uşă, iar programul echipei antrenate de George Buricea şi Ionuţ Puşcaşu este unul special.Cum CS Dinamo Bucureşti se îndreaptă cu paşi siguri către un nou titlu naţional, campioana României având, la ora actuală, cel mai valoros şi echilibrat lot, cea mai crâncenă dispută va fi cea pentru titlul de vicecampioană, la care aspiră îndreptăţit nu mai puţin de patru echipe: CSM Constanţa (locul 2, 35 puncte), CS Minaur Baia Mare (locul 3, 33 p), CSM Bucureşti (locul 4, 30 p) şi CSA Steaua Bucureşti (locul 5, 28 p).După ce s-au „dezmorţit” în primul amical al anului, scor 33-30 cu CSA Steaua, la Sala Sporturilor, constănţenii le vor acorda revanşa „militarilor”, duelul fiind programat sâmbătă, 28 ianuarie, la Bucureşti.„Am jucat, contra Stelei, după mai bine de o lună de pauză şi nu am făcut-o rău. Am avut ritm timp de 45 de minute, dar mai e de lucrat. Sunt mulţumit de cum a arătat echipa, în condiţiile în care nu i-am avut nici pe Nikolic, nici pe Chikovani, iar randamentul lui Komogorov a fost afectat de gripa din ultima perioadă. Mă bucură revenirea lui Andrei, la şapte luni de la operaţia la genunchi.Sper ca în săptămâna care urmează să reuşim să punem la punct tot ce ne-am propus, pentru că ne aşteptă un debut de campionat în forţă. Ne vom baza şi pe Nistor, refăcut, şi pe Nikolic, în afară de Raso, vom fi cu toţii”, a declarat antrenorul George Buricea.Tehnicianul CSM-ului a adăugat că mizează mult în această dificilă campanie pe susţinerea din tribune.„Suporterilor le e dor de handbal! Am primit foarte multe mesaje din partea fanilor, care ne întreabă când jucăm, oamenii sunt dornici să vină la sală, ceea ce pentru noi este îmbucurător şi dătător de speranţe că va fi o sală plină la meciul cu Minaur”, a mai spus Buricea.Liga Naţională de handbal masculin se va relua în data de 4 februarie, când CSM Constanţa va juca, în deplasare, cu CSM Oradea (locul 14, ultimul, 0 p), în care unica necunoscută va fi doar diferenţa de pe tabelă. Vor urma însă două meciuri de „care pe care”, cu CS Minaur Baia Mare (12 februarie, la Sala Sporturilor), şi cu CSM Bucureşti (18 februarie, în deplasare). Dacă va obţine maximum de puncte din aceste trei jocuri, CSM Constanţa va avea cele mai mari şanse de a încheia stagiunea pe locul al doilea în clasament.XXXComisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Handbal a decis să sancţioneze cu o amendă în valoare de 3.000 de lei clubul CSM Corona Braşov, în cazul memoriului depus de antrenorul Ion Crăciun. De asemenea, grupării de sub Tâmpa i s-a pus în vedere ca, în termen de 10 zile, să achite drepturile financiare cuvenite tehnicianului constănţean.