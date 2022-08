Au ratat calificarea în finală! Echipa de senioare a României, prima "sub linie"

A fost odată gimnastica românească… După ani şi ani de căutări, încercări şi experimente, formula de succes încă nu a fost găsită. Tehnicieni şi sportive, cu toţii bâjbâie prin întuneric, asta în timp ce naţiuni care odinioară nu contau sunt acum sub luminile reflectoarelor.Gimnastica românească nu reuşeşte să iasă din conul de umbră în care a intrat în ultimii ani. Plecată cu mari speranţe la Campionatele Europene de la Munchen (Germania), echipa de senioare a dezamăgit încă o dată, ratând calificarea în finală. Tricolorele au terminat pe locul nouă sesiunea de calificare, fiind prima echipă „sub linie”.Ghinionul s-a ţinut scai de Ioana Stănciulescu: gimnasta de la CS Farul Constanţa a acuzat dureri la genunchi după antrenamentul de miercuri şi nu a mai putut concura, iar celelalte coechipiere - Silviana Sfiringu, de la CS Farul, Andreea Preda, de la CSS 1 Constanţa, Ana Maria Bărbosu şi Antonia Duţă - nu au putut remonta retragerea Ioanei.Sportivele antrenate de Lucian Sandu, Gina Gogean Groza şi Cristian Moldovan au avut un concurs cu multe „obstacole” şi ratări care au costat calificarea. România a adunat 152,063 puncte - 38.199 la sărituri, 38.00 la paralele, 38.532 la bârnă şi 37.332 la sol - şi a terminat după Italia, Marea Britanie, Franţa, Germania, Belgia, Olanda, Ungaria şi Spania, ratând pentru opt zecimi calificarea în finala de sâmbătă.Debutantă la Campionatele Europene în competiţia senioarelor, Ana Maria Bărbosu a fost singura gimnastă constantă din echipa României, ea reuşind un concurs foarte bun (sărituri - 12.733, paralele - 13.500, bârnă - 13.533, sol - 13.266).Cu un total de 53.032 puncte, Ana s-a clasat pe locul şapte la individual. Medaliile au fost câştigate de Asia D’Amato (Italia, 54.732 puncte ) - aur, Alice Kinsella (Marea Britanie, 54.132 p) - argint şi Martina Maggio (Italia, 53.965 p) - bronz. Ea s-a calificat de pe primul loc în finala de la bârnă şi cu al şaptelea punctaj în finala de la sol.Revenind la echipa României, unicul motiv de bucurie este acela că şi-a asigurat prezenţa la Campionatele Mondiale de la Liverpool (29 octombrie - 6 noiembrie), concurs la care medaliatele obţin biletele pentru Jocurile Olimpice de la Paris.Europenele de la Munchen continuă, în scenă intrând acum junioarele. Se dau bătălii grele pentru medalii la echipe şi individual compus.XXXFederaţia Română de Gimnastică Ritmică organizează, în perioada 26-28 august, în BT Arena din Cluj Napoca, a treia ediţie a World Challenge Cup din România. La eveniment, vor fi prezente 200 de gimnaste din 32 de ţări, de pe patru continente.Pentru gimnastele din întreaga lume, această ediţie a World Challenge este extrem de importantă, fiind singura competiţie de anvergură ce se desfăşoară înaintea Campionatelor Mondiale.„România a devenit cea mai mare gazdă a gimnasticii ritmice din Estul Europei. Primele două ediţii ale acestei cupe mondiale au fost de un real succes şi am depus toate eforturile pentru ca ediţia din acest an să fie una spectaculoasă”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu.Foto: Facebook / Federaţia Română de Gimnastică / European Gymnastics / Simone Ferraroph