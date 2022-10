Axiopolis Cernavodă va evolua în Campionatul Naţional U12 de baschet 4x4

Federaţia Română de Baschet va implementa o nouă competiţie, cea de baschet 4x4 pentru categoria U12, noul concept fiind menit a-i ajuta pe copii să se lanseze în baschetul clasic.Astfel, în perioada 25-29 octombrie, se va organiza prima fază a Campionatului Naţional U12 4x4 indoor. După finalizarea înscrierilor, la categoria 4x4 U12 masculin vor participa 24 de echipe, iar la U12 4x4 feminin, 12 echipe.Grupele competiţiei au fost alcătuite ţinându-se cont de criteriul geografic, iar judeţul Constanţa va avea o singură reprezentantă în competiţie: Axiopolis Cernavodă. Formaţia de la malul Dunării a fost repartizată în Grupa C, alături de ACS „Dan Dacian” Portocaliu Bucureşti, ACS „Dan Dacian” Negru Bucureşti, Magic Champions Bucureşti, AB Phoenix Galaţi şi ACS Deceneu Tulcea.XXXLuna aceasta, Federaţia Română de Baschet va organiza două acţiuni de pregătire - una la masculin şi una la feminin - pentru sportivii născuţi în anul 2007, care pot reprezenta România în cadrul echipelor naţionale U16.„Ţinând cont de participările sportivilor în programul FIBA Youth Development Fund în acest an, dar şi de prestaţiile din cadrul turneelor Campionatului Naţional U16, vor fi selectaţi sportivi care vor rămâne în prima acţiune de pregătire din cadrul Selecţiei Naţionale”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Baschet.La masculin, după turneele din perioada 21-23 octombrie, sportivii selectaţi vor rămâne în pregătire, din 23 până pe 25 octombrie, într-unul din centrele Sibiu, Focşani, Constanţa şi Bucureşti.La feminin, acţiunea de selecţie are loc la Cluj-Napoca, în perioada 23-30 octombrie.XXXReprezentativa masculină de baschet a României va reveni, în noiembrie, în focurile preliminariilor pentru turneul final continental, „vulturii” urmând să joace în „fereastra” de luna viitoare în fief-urile naţionalelor Ciprului (10 noiembrie) şi Portugaliei (13 noiembrie).Pentru cele două meciuri din deplasare din cadrul Grupei F din FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers, antrenorul principal Dragan Petricevic a propus un lot de 13 jucători care se vor pregăti să îmbrace din nou tricoul cu tricolor, în vreme ce alţi cinci jucători rămân în vederile selecţionerului.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Axiopolis Cernavodă