CS Medgidia, la trei puncte distanţă de calificarea în cupele europene

CS Medgidia are în propriile mâini finalul sezonului regulat al Diviziei A1 la volei feminin. Joi, 10 martie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, echipa constănţeană primeşte vizita Ştiinţei Bacău, într-o partidă contând pentru etapa a 22-a, ultima a returului.Este un meci decisiv pentru calificarea între primele patru echipe ale României şi implicit pentru calificarea în cupele europene.„Clasarea pe locul patru în Divizia A1 este la trei puncte distanţă. Suntem la un pas de a repeta cea mai bună clasare din istorie, iar acest lucru este posibil numai alături de suporteri”, au transmis reprezentanţii grupării din municipiul de pe malul Canalului.Pentru a-şi atinge obiectivul, CS Medgidia are nevoie de o victorie cu 3-0 sau 3-1, iar voleibalistele antrenate de Florin Voinea şi Radu Began pornesc cu prima şansă în faţa unei formaţii aflate în a doua jumătate a clasamentului.Tot joi, în aceeaşi rundă, se vor disputa partidele CS U NTT Data Cluj-Napoca - CS Dinamo Bucureşti şi CSM Volei Alba Blaj - CSM Târgovişte (ora 19.00, în direct la TVR 3).XXXAnul acesta, sportivii care vor concura pentru trofeul Cupei României la volei masculin vor lupta şi pentru o cauză specială: cea a Asociaţiei Magic. Programat la Braşov, turneul Final Four va fi dedicat sprijinirii copiilor cu diagnostice oncologice, aflaţi în grija Asociaţiei Magic. Semifinalele vor avea loc sâmbătă, 12 martie: LAPI Dej SCM Zalău - Steaua (ora 15.00) şi SCMU Craiova - CSM Arcada Galaţi (ora 18.00). Învingătoarele vor juca în finala de duminică, 13 martie, de la ora 19.00.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Medgidia