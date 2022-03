Volei / Mare dorinţă de revanşă! CS Medgidia descinde în fieful Rapidului

Echipa feminină de volei susţine vineri, 4 martie, de la ora 19.00, în deplasare, partida cu CS Rapid Bucureşti, contând pentru etapa 21 a Diviziei A1.Jucătoarele antrenate de Florin Voinea şi Radu Began vor să-și ia revanșa pentru înfrângerea din tur, aşa că au plecat la drum cu o dorință mare de victorie.CS Medgidia mai are două partide de jucat până la play-off, plus restanța cu Volei Alba Blaj și are nevoie numai de rezultate pozitive pentru a rămâne în primele patru echipe din clasament.Meciul CS Rapid București - CS Medgidia va fi transmis în direct de TVR 3.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Medgidia