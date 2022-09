Fotbal / Acțiune de selecție pentru noua națională U15. 12 jucători de la Farul, în atenţia tehnicienilor

66 de jucători născuți în anul 2008 au participat, în perioada 4-10 septembrie, la o acțiune de selecție în urma căreia se va forma lotul extins al naționalei Under 15 a României. Stagiul de pregătire, organizat de departamentul de scouting al Federației Românie de Fotbal, s-a desfășurat la Centrul Național de Fotbal Buftea.Pe parcursul acțiunii, juniorii au efectuat teste tehnice, fizice și au disputat meciuri-test, au transmis, marţi, 13 septembrie, reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal.Lotul de jucători care au participat la acțiune:Portari: Alin Ciobanu (FC Botoșani), Boris Chivulescu (Team One București), Luca Crăciun (Farul Constanța), Valentin Frățilă (Farul Constanța), Costin Ungureanu (CSO Mizil), Radu Marin (CSS Craiova);Fundași: Mihai Ene (UTA Arad), Constin Gheorghe (Farul Constanța), Fabio Albăstroiu (CSS Craiova), Cristian Oancea (CSA Steaua), Sasha Daniel Radu (Villareal/Spania), Sebastian Antal (Servette/Elveția), Andrei Popescu (Academia Gică Popescu), Geany Badea (Pro Junior Craiova), Alberto Mițaru (U Craiova), Tudor Cocu (Player), Andrei Dinu (ACS Campionii FC Argeș), Florin Buia (U Cluj), David Soprovici (Rapid), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Denis Krista (Poli Timișoara), Erik Bărbat (UTA Arad), Ricardo Căldăraru (Farul Constanța), Eric Pandele (Steaua Magică Iași), Luca Șindilă (CSS Alexandria), Cristian David (FC Voluntari), Savu Daniel (Player), Raul Oprea (Player), Kevin Tînjală (Farul Constanța), Rafael Ghiță (CS Amara);Mijlocași: David Pătru (Farul Consntața), Ianis Răducanu (Petrosport Ploiești), Benjamin Kielhorn (Interstar Sibiu), Sebastian Burlacu (LPS Suceava), Vlad Ilie (Poli Iași), Daniel Pîrvu (Sudtirol/Italia), Ahile Mihai Calițoiu (Virtus Entella/Italia), Nicolas Albert Radu (Malaga/Spania), David Andrei Petre (Legnano Academy/Italia), Alexandru Corleone Hîrtopeanu (Rot-Weiss-Essen/Germania), Tudor Axinte (FC Bacău), Patrick Coroian (U Cluj), Alexandru Bota (U Cluj), Victor Popeșteanu (Farul Constanta), Ramon Erdei (LPS IL Calcio Satu Mare), Danie Butișteanu (Farul Constanța), Andrei Oancea (Petrosport Ploiești), Răzvan Târbu (Player), Mario Feraru (FC Botoșani), Matei Berchez (Farul), Eduard Ungureanu (Sala Bolognese/Italia), Ioan Denis Miu (HSC Hannover/Germania), Mateo Tameș (Farul Constanța), Lucas Zimnicaru (New Stars);Atacanți: Alberto Olteanu (Padova/Italia), Ianis Dobrescu (Primavera Deva), Andrei Roates (Levante/Spania), Cristian Grancea (Fortuna Galați), Bogdan Pandelașv (Player), Nathan Moise (Deportivo Mijas/Spania), Ianis Avramescu (Farul Constanța), Mihai Ninaci (Petrosport Ploiești), Bogdan Ion (Metalul Buzău), Ianis Spînu (Sepsi OSK), Marco Popescu (FC Brașov), Cristian Vasile (Marbella/Spania).Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro