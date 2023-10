"Generaţia de Aur" va da un ultim recital

Pe 18 mai 2024, pe Arena Națională, de la ora 20:30, Generația de Aur va da ultimul recital. Foștii jucători ai României vor înfrunta adversari de calibru, astfel că nume precum Jose Mourinho, Hristo Stoichkov, Rivaldo sau Luis Figo vor fi prezenți pe cel mai mare stadion al țării.





„Mereu am spus că noi, cei care am fost la națională din 1994 până în 2000, merităm un meci de retragere. Din păcate, nu putem face meciuri individuale, așa că vom face un meci de retragere al Generației de Aur. E normal să marcăm ieșirea din arenă cu un eveniment special. Așteptăm cât mai mulți oameni în tribună pentru a ne aminti de momentele extraordinare pe care le-am avut.





Am vorbit cu colegii mei să invităm câte un jucător alături de care am jucat. Vrem ca echipa adversă să fie condusă de Mourinho, să vină Stoichkov, Rivaldo, Figo, printre invitați. Am ales să anunțăm evenimentul cu 7 luni înainte ca să avem timp să ne pregătim, să onorăm tricoul echipei naționale.





E greu să știm că nu vom mai juca niciodată împreună. Merităm acest spectacol, fiecare dintre noi, la 30 de ani de la CM 1994. M-am gândit de mult la acest eveniment, am vrut să aibă loc la inaugurarea stadionului din Ghencea. Ministrul de atunci, Ciucă, și-a dat acordul, dar a venit pandemia”, a declarat preşedintele FC Farul Constanţa, Gică Popescu.





Miercuri, 25 octombrie, la Muzeul Fotbalului din București a avut loc un eveniment special, în care foștii membri ai Generației de Aur au anunțat când va avea loc meciul de retragere.