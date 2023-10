Constanţa a respirat handbal. CSM a răpus vedetele de la Sporting Lisabona într-o atmosferă incendiară

Am avut ocazia să fim contemporani cu victorii senzaţionale ale echipelor de la malul mării, fie că vorbim de handbal, volei sau baschet.





Ei, bine, după o pauză de câţiva ani în care sporturile de sală nu ne-au mai adus nicio bucurie, iată că acum a venit şi reversul medaliei.





Marţi seară, în Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanţa, handbaliştii de la CSM Constanţa au dat piept cu una dintre forţele Europei, Sporting Lisabona.





Portughezii au venit în România cu un aer plin de aroganţă şi au ştiut încă de la început că sunt favoriţi la victorie.





Într-o sală ai cărei pereţi s-au zguduit la propriu de vacarmul creat în tribune de suporterii constănţeni, portughezii au intrat pe teren cu zâmbetul pe buze şi atunci când a început meciul au predat în primele minute o adevărată lecţie de handbal.





Scorul a ajuns imediat la 5-1 pentru lusitani, iar atunci a venit momentul în care antrenorul nostru, George Buricea, şi-a dat seama că trebuie să schimbe ceva.





Tehnicianul constănţean a cerut time-out şi a zbierat pur şi simplu în faţa elevilor săi de parcă şi galeria constănţeană se liniştise.





CSM a echilibrat rapid jocul, iar la pauză portughezii au intrat doar cu un gol avans, scor 16-15.





În partea a doua, CSM a jucat din ce în ce mai bine şi, împinsă de la spate, de un public incendiar, a luat hăţurile partidei şi nu le-a mai lăsat.





A fost un meci interzis cardiacilor, care s-a decis la ultima fază într-o atmosferă pur şi simplu vulcanică.





CSM s-a impus cu 29-28, iar după fluierul de final, a început nebunia, isteria, sau spuneţi-i cum vreţi dumneavoastră, în Sala Sporturilor. Mai jos, câteva declaraţii ale unora dintre protagoniştii acestui meci memorabil.





„Sincer nu îmi puteam dori mai mult. Handbalul s-a întors la el acasă. Aţi văzut cum a arătat sala. Sunt fericit că le oferim constănţenilor momente din acestea frumoase. Cred că au avut un deja vu. Îmi este foarte greu să îmi găsesc cuvintele, dar mă simt super fericit. Simt nevoia să le mulţumesc acestor băieţi pentru că facem o treabă extraordinară împreună. Înaintea meciului ei m-au întrebat ce părere am despre Sporting şi am zis că nu pot spune că vom câştiga, dar le-am spus că echipa aceasta are determinare, sacrificiu şi spirit. Astăzi (n.r. marţi) s-a luptat pentru fiecare minge. Acest lucru cred că s-a văzut. Orice om care nu cunoaşte handbal, chiar şi el, îşi poate da seama de ceea ce s-a întâmplat aici. Sporting este o echipă extraordinară cu un ritm de joc infernal. Acesta a fost un adevărat meci de Liga Campionilor, nu de EHF. Noi am avut primul time-out în minutul 5. A fost un impact incredibil şi eu le-am spus de la început că aşa va fi. Am avut un portar imperial, dar, repet, fiecare jucător de la echipa asta este extrem de important. Îmi felicit băieţii şi îi iubesc!”, a declarat antrenorul George Buricea.





„A fost un meci extraordinar. Păcat de început, le ştiam foarte bine atacul şi replierea cu repunerea balonului extrem de rapid. Aşa ne-au dat şi primele goluri, foarte rapid, noi nici nu am apucat să trecem de centrul terenului. După ce am remediat această problemă, am jucat de la egal la egal, iar ei nu au mai putut să înscrie atât de uşor. Meciul s-a dus spre un sfârşit horror. Este inuman să stai pe bancă să te uiţi la un astfel de meci. Mă bucur că ne-am pus sufletul pe teren şi am reuşit să câştigăm. Suntem cu un pas în runda următoare, dar nu ne gândim la asta, ne gândim să câştigăm fiecare meci”, a transmis extrema Ionuţ Nistor.





„După o calificare istorică, iată că vine şi o victorie istorică cu o sală arhiplină, cu un public fantastic, care, ca de obicei, ne-a împins de la spate. Puterea acestei echipe este de fapt puterea grupului. Vreau să felicit staff-ul care a pregătit meciul într-un mod senzaţional. Chiar dacă am început puţin mai greu, băieţii şi-au găsit ritmul şi nu este un adversar deloc comod. Ei ştiu foarte bine jocul, dar noi am reuşit un rezultat fantastic”, a spus şi preşedintele CSM Constanţa, Andrei Talpeş.





În urma acestei victorii, CSM Constanţa a acumulat 4 puncte, fiind pe primul loc în grupa H a competiţiei europene. În etapa viitoare, formaţia de pe litoral va juca pe 14 noiembrie, tot acasă, cu polonezii de la Chrobry Glogow.





De-a lungul timpului Constanţa a scos capul în Europa atunci când a venit vorba de sport.