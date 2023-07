Gică Craioveanu, dat afară de Universitatea Craiova. „Dragoste cu forța nu se poate”

Gică Craioveanu (55 de ani) și-a încheiat colaborarea cu Universitatea Craiova, din postura de director de imagine. El a precizat că Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, i-a cerut să încheie contractul. Fostul internațional a fost director de imagine la club din 2013.Gică Craioveanu a jucat la Universitatea Craiova între 1991 și 1995. A câștigat un campionat și două Cupe ale României.Gică Craioveanu a precizat că nu vrea să aibă o funcție “de decor” la Universitatea Craiova. Colaboratorul Digi Sport s-a declarat dezamăgit de modul în care s-a încheiat mandatul său în Bănie.„Am avut o discuție cu Mihai (n.r. - Rotaru) săptămâna trecută. De la el a venit propunerea asta, nu de la mine. El mi-a zis că pot rămâne totuși alături de ei, dar nu în club. Dar în condițiile astea eu am zis că nu are rost să rămân așa. Să rămân așa ca să ce? De decor? Dacă voiam să rămân de decor, mă duceam și îmi puneam o statuie în vreun muzeu. Nu! Mulțumesc! Dragoste cu forța nu se poate. Eu am vrut să se întâmple alte lucruri la Craiova, dar nu mi-au ieșit. Eu am vrut titlul. Eu asta îmi doresc”, a declarat Craioveanu.