Gimnastele, în linie dreaptă cu pregătirile înaintea Campionatelor Mondiale de juniori

Echipele României vor participa la cea de-a doua ediţie a Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică pentru juniori din Antalya (Turcia). Competiţia se va desfăşura în perioada 29 martie - 2 aprilie, la start fiind înscrişi gimnaşti din 60 de ţări la masculin şi din 56 de ţări la feminin.Juniorii au fost repartizaţi în patru subdiviziuni. Reprezentanţii României fac parte din Subdiviziunea a 2-a alături de sportivi din Spania, Suedia, Uzbekistan, Ungaria, Armenia, Franţa, Iran şi din două grupe mixte (Austria, Slovacia, Georgia, Columbia, Polonia, Nicaragua, Singapore şi Slovenia).Gimnaştii români, care sunt în aceeaşi subgrupă cu sportivii din Armenia, vor începe competiţia la inele.În schimb, în competiţia junioarelor, vor fi şase subdiviziuni. Sportivele tricolore vor concura în Subdiviziunea a 3-a, în subgrupă cu Grecia, prima rotaţie la paralele. O subdiviziune din care mai fac parte Grecia, Finlanda, Cipru, Cehia şi Ecuador, dar şi gimnaste din Jamaica, Columbia şi Porto Rico.Sunt eligibili să concureze sportivi născuţi între 2005 şi 2008, la juniori şi între 2008 şi 2009, la junioare.La prima ediţie a Campionatelor Mondiale, de la Gyor 2019, Gabriel Burtanete a cucerit medalia de aur la sărituri.A doua ediţie a competiţiei ar fi trebuit organizată în 2021, dar a fost anulată din cauza pandemiei Covid-19.„Definitivarea componenţei echipelor României se va face în urma rezultatelor obţinute la concursurile de verificare şi selecţie”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Gimnastică.XXXVeşti bune pentru gimnasta constănţeană Mara Ceplinschi, de la CS Farul, care, din pricina unei accidentări, a lipsit multe luni din sala de antrenament. După două operaţii, durerile au dispărut, iar farista poate trece din nou la lucru.„Sunt bine spre foarte bine acum şi le mulţumesc antrenorilor că au fost lângă mine în toată această perioadă. Mă bucur că am început iar gimnastica.M-am lovit anul trecut, pe 17 mai, la un exerciţiu pe bârnă, iar până în august, am încercat să concurez, chiar să merg la Europene, dar nu am putut. Au fost dureri foarte mari şi a trebuit să mă operez. Am stat o perioadă în recuperare, treptat am încercat să încep antrenamentele, dar durerile erau foarte mari şi a fost nevoie de o altă operaţie.Îmi doresc ca durerea să nu mai apară. A fost foarte greu, un adevărat haos în capul meu, am plâns mult, dar sper că am depăşit momentul”, a declarat Mara Ceplinschi.Gimnasta Farului îşi doreşte foarte mult ca echipa României să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.„Ar fi, în primul rând pentru noi, o mulţumire deplină, la cât ne-am chinuit, la cât am lucrat în sală, iar pentru antrenori, ar fi cel mai frumos moment, atunci ar fi răsplătită munca lor pe cât merită”, a mai spus Mara Ceplinschi.