Nataţie / Campion cu suflet mare! David Popovici îşi donează casca şi ochelarii cu care a cucerit aurul mondial

Noua stea a nataţiei româneşti, David Popovici, dublu campion mondial la ediţia de la Budapesta 2022, a decis să îşi doneze casca și ochelarii cu care a cucerit medaliile de aur în cadrul unei acţiuni caritabile menite a o ajuta pe Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori, informează fundaţia Hope and Homes for Children Romania.„Dacă pot ajuta, eu nu stau niciodată pe gânduri. Iar dacă echipamentul cu care am concurat la Mondiale poate aduce bucurie, siguranță și puțin bine, îl donez cu toată inima. Pentru a fi cât mai mulți cei care ajută un fost sportiv de performanță aflat într-o situație de viață dificilă, vă invit pe voi, cei care mă susțineți și îmi sunteți aproape, ca în această lună să faceți o donație pentru căsuța Florentinei”, a transmis David Popovici.„Fă o donație de minim 25 de lei pentru Florentina în perioada 1 - 26 august pe hhc.galantom.ro/p/davidpopovici și intri automat în tragerea la sorți pentru casca și ochelarii lui David.Florentina se luptă cu o boală grea, este mamă a trei copii cu vârste între 4 și 8 ani, iar în prezent nu are unde să locuiască împreună cu fetița și cei doi băieți, în contextul unei situații familiale dificile. Pentru ei, David ni s-a alăturat și face un apel la donații”, au transmis reprezentanţii Hope and Homes for Children Romania.Hope and Homes for Children a demarat deja lucrările pentru noua casă. Fiecare donație va fi dublată de Genpact Europe, în limita a 40.000 de euro.Foto: Facebook / Hope and Homes for Children Romania / giandalberto / LaPresse