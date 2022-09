Peste 600 de tineri şahişti, în lupta pentru medalii la Mondialele de la Mamaia

În această perioadă, sub auspiciile Federaţiei Internaţionale de Şah FIDE şi a Federaţiei Române de Şah, la Pavilionul Expoziţional din Constanţa, au loc întrecerile uneia dintre cele mai mari competiţii sportive din România: Campionatul Mondial de şah pentru juniori.Concursul se desfăşoară la trei categorii de vârstă: sub 14 ani, sub 16 ani şi sub 18 ani, băieţi şi fete separat.La competiţie, sunt înscrişi 620 de tineri din 72 de ţări, dintre care şi cei mai buni 84 de juniori români la aceste categorii. Din echipa de arbitraj fac parte şi apreciaţii arbitri de şah constănţeni Claudiu Iordache, Octavian Moise, Iulian Mihailov, Maricel Ciubotariu şi Daniel Panainte.Rundele încep, zilnic, la ora 15.00 şi 100 de partide sunt transmise în direct pe principalele siteuri de șah din lume, precum www.chessbase.com, www.chess.com, nxt.chessbomb.com.XXXAlte două evenimente importante sunt programate în cadrul Campionatului Mondial de la Mamaia: Seminarul arbitrilor FIDE susţinut preşedintele Comisiei de Arbitri FIDE, Laurent Freyd, şi de arbitrul internaţional Dinu Ioan Nicula, şi Cursul pentru antrenori FIDE susţinut de Ivan Sokolov şi RB Ramesh.Foto: Facebook / Federaţia Română de Şah