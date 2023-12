Vlad Stoica (triatlon): „Cel mai mare progres l-am făcut la juniori”

Preşedintele Federaţiei Române de Triatlon (FRTri), Vlad Stoica, a declarat că în 2023 cel mai mare progres a fost înregistrat la categoria juniori, acolo unde România a urcat în primele 10 ţări ale Europei din punct de vedere al rezultatelor.„A fost un an cu un progres foarte mare la categoria juniori. Un progres aşteptat, adică nu ne-a luat prin surprindere. Şi nu mă refer aici doar la Carol Popa, care este în momentul de faţă cel mai bun junior român în clasamentul european, unde ocupă locul 4, mă refer la valoarea de grup, pentru că a crescut valoarea echipei. Noi eram pe locul 16 la juniori, iar azi suntem pe 10, ca rezultate la nivel de federaţie. Asta înseamnă că suntem între cele mai puternice 10 ţări din Europa, chiar dacă noi suntem de departe ţara cu bugetul cel mai mic. Rezultatul acesta de la juniori serveşte scopul şi obiectivul nostru principal pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028. Şi anume participarea cu o ştafetă mixtă. Numai calificarea la JO cu ştafeta ne-ar poziţiona în primele 15 ţări ale lumii la triatlon. Apoi, anul acesta Felix Duchampt a reuşit o victorie într-o ediţie a Cupei Mondiale, a câştigat în Columbia, dar are şi poziţionări în top 3 la cupe continentale. Rezultate notabile în acest an am avut şi la categoria winter triathlon şi la paratriatlon”, a spus preşedintele.În 2023, principala problemă a federaţiei a reprezentat-o accidentarea celui mai bun sportiv român, Felix Duchampt. Din cauza problemelor medicale, rezultatele lui de-a lungul acestui an au fost oscilante. Chiar dacă acum este recuperat, Duchampt concurează în continuare cu precauţie pentru a nu risca o recidivă care să-l pună în imposibilitatea de a participa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.„Cea mai mare problemă a noastră anul acesta îl are în prim plan tot pe Felix, mă refer la accidentarea lui. Acum e recuperat, însă la începutul anului a suferit o accidentare la tendonul lui Ahile. Din motivul ăsta, de-a lungul anului am fost foarte atenţi şi am avut o politică specială, să spun aşa, cu el. Adică dacă ne uităm, el a avut evoluţii oscilante, după locul întâi în Columbia a mers la următorul concurs şi a venit pe locul 40. Asta pentru că politica noastră cu el a fost: 'Dacă doare, o laşi uşor sau te opreşti'. Inclusiv la Jocurile Europene, Felix a avut o poziţionare foarte slabă pentru că atunci când a intrat la alergare a început să-l doară tendonul. Înainte ar fi forţat, aşa făcea de obicei, dar a aplicat regula şi a lăsat-o moale. Totul pentru eliminarea riscului în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Paris. Preferăm aşa decât să riscăm o accidentare mai serioasă”, a afirmat Stoica.Obiectivul principal al anului viitor îl reprezintă participarea lui Felix Duchampt la JO de la Paris şi o clasare a acestuia în primele 30 de poziţii.