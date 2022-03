IDEE INGENIOASĂ! Cum reuşeşte o tânără să le arate ruşilor atrocitățile comise în Ucraina

foto: observatornews.ro

O tânără poloneză a apelat la aplicaţia Tinder pentru a lupta împotriva dezinformării și pentru a le spune rușilor despre atrocitățile comise în Ucraina.Inspirată de serialul de succes The Tinder Swindler, difuzat pe Netflix, Kinga Szostko din Gdynia a creat un cont fals cu numele ei scris în aalfabetul chirilic, spunând că a absolvit facultatea de drept la Moscova. Ea a adăugat apoi locația ei fiind în capitala Rusiei și a postat fotografiile ei reale.Când bărbații ruși au început să îi vizioneze profilul, în loc să vadă mai multe fotografii cu bruneta, s-au confruntat cu imaginile care artă dezastrul produs în Ucraina de trupele lui Putin, scrie The First News.Tânăra de 40 de ani care lucrează pentru o organizație numită The Gdynia Foundation of Entrepreneurial Helpers a spus: „Într-o dimineață, urmărind fotografiile postate pe Instagram care arată ororile războiului, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Deoarece Tinder în Rusia nu a fost încă blocat, am decis să acționez rapid. Desigur, nu era vorba de a cunoaște bărbați ruși. Ideea este că rușii care sunt interesați de fotografia mea și vor să se întâlnească cu mine vor vedea adevărul despre războiul din Ucraina.”, citeaază observatornews.ro