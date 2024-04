Afaceristă condamnată la MOARTE pentru cea mai mare fraudă bancară din istoria ţării! Probele au ŞASE TONE

Un tribunal din Vietnam a condamnat-o joi la moarte pe Truong My Lan, un magnat în imobiliare, pentru rolul jucat într-o fraudă financiară de 304 trilioane de dong (12,46 miliarde de dolari), cea mai mare din istoria ţării, relatează Reuters.Truong My Lan, preşedinta dezvoltatorului imobiliar Van Thinh Phat Holdings Group, a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri, mită şi încălcări ale reglementărilor bancare, la finalul unui proces în oraşul Ho Chi Minh, principalul hub de afaceri al ţării, relatează media de stat.Este cel mai spectaculos proces care a avut loc vreodată în Vietnam, pe măsura uneia dintre cele mai mari fraude bancare pe care le-a văzut vreodată lumea, transmite BBC.Probele se află în 104 cutii care cântăresc în total șase tone. Optzeci și cinci de inculpați sunt judecați împreună cu Truong My Lan, care neagă acuzațiile. Ea și alte 13 persoane riscă o posibilă condamnare la moarte.„Cred că nu a mai existat niciodată un astfel de proces-spectacol în epoca comunistă”, spune David Brown, un oficial pensionat al Departamentului de Stat al SUA cu o experiență îndelungată în Vietnam. „Cu siguranță nu a existat nimic de această amploare”.