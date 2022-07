Cum arată acum lacul care a scos la suprafață schelete și o navă

Lacul Mead, cel mai mare rezervor din SUA, rămâne fără apă. S-a ajuns în această situație din cauza secetei crunte care a lovit SUA. Ar putea fi una dintre cele mai grave perioade de secetă din ultimii 1.200 de ani.





Ginger Zee, reporter ABC News: „Nu cu mult înainte de 2020, oamenii făceau scufundări în jurul acestei ambarcațiuni. Asta înseamnă că, doar acum câțiva ani, apa avea aici 12 metri adâncime”.





Lacul Mead deservește milioane de oameni din șapte state americane. Potrivit NASA, nivelul apei din Lacul Mead este cel mai scăzut din aprilie 1937. Ultima oară, capacitatea maximă a Lacului Mead a fost atinsă în 1999.





Matthew Lachniet, profesor: „Depinde cum răspundem noi, ca societate. Putem gestiona această situație prin a fi mai inteligenți în privința folosirii apei”.





O navă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial este cea mai nouă relicvă care a ieșit la suprafață în Lake Mead, un lac uriaș din SUA care a scăzut la niveluri istorice din cauza secetei. Când lacul era la un nivel normal, nava, care s-a scufundat pe o latură, se afla la peste 55 de metri sub suprafață, potrivit The Associated Press.





Este cea mai recentă descoperire făcută în lacul în care a fost găsit inițial un schelet într-un butoi, iar apoi au fost descoperite alte rămășițe umane. Doi ofițeri de poliție pensionari din Las Vegas au anunțat că oferă o recompensă celor care găsesc alte cadavre în lacul Mead. David Kohlmeier și Daniel Minor oferă 5.000 de dolari scafandrilor pentru fiecare cadavru.





Cel mai mare rezervor de apă dulce din Statele Unite seacă din cauza secetei. Nivelul lacului a început să scadă în urmă cu câteva decenii, iar, în această perioadă, ploile nu au adus suficientă apă pentru a reface rezervele. Nivelul a scăzut cu opt metri în ultimul an, iar lacul este acum la doar 27% capacitate.