Ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, şi-a anunţat demisia

Ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a declarat că şi-a depus demisia după ce şi-a îndeplinit obiectivele cheie legate de apropierea ţării de Uniunea Europeană, informează agenţia Moldpres.„Pentru a evita orice fel de interpretări eronate privind motivul demisiei mele, subliniez clar că am îndeplinit cu succes obiectivele de politică externă stabilite împreună şi alături de preşedintele Maia Sandu la începutul acestui mandat. La această etapă, am nevoie de o pauză. În acelaşi timp, vă asigur că voi continua să contribui la eforturile echipei de guvernare de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană şi de a asigura încontinuu pacea, stabilitatea şi calmul în ţara noastră”, a declarat Nicu Popescu, în cadrul unei conferinţe de presă.Şeful diplomaţiei de la Chişinău a trecut în revistă realizările din ultimii ani şi a menţionat că, în perioada cât a deţinut postul de ministru, a avut peste 160 de întrevederi bilaterale la nivel de miniştri de externe.„În aceste întrevederi, am reuşit să fortific şi să continuăm dialogul cu 55 de state din întreaga lume. Am efectuat 76 de vizite în străinătate, dintre care 23 de vizite au avut loc la Bruxelles. În toată această perioadă, Republica Moldova a fost vizitată de aproximativ 50 de omologi de ai mei din statele partenere ale Republicii Moldova. În ultimii ani, am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Am devenit stat candidat pentru aderare şi am ancorat ferm şi ireversibil Republica Moldova în marea familie europeană”, a adăugat Popescu.