Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va candida pentru un nou mandat

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunţat că va candida pentru un nou mandat şi a solicitat Parlamentului organizarea unui referendum, informează Moldpres.„Dragi cetăţeni, cu câţiva ani în urmă, am pornit, împreună, pe un drum al transformării Moldovei într-o ţară mai bună. După trei ani de mandat, am reuşit să menţinem pacea acasă, să întărim independenţa ţării, să avem o guvernare alături de oameni şi să deschidem negocierile pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Viitorul nostru este în familia europeană şi este necesar să spunem clar - toată ţara - ce drum alegem pentru Moldova. Solicit Parlamentului să iniţieze organizarea unui referendum toamna viitoare, la care vocea cetăţenilor să fie hotărâtoare”, a declarat Maia Sandu.Preşedinta Republicii Moldova a subliniat că pe parcursul mandatului său şi-a asumat să ducă până la capăt misiunea integrării europene.„Am obţinut sprijinul statelor membre pentru acest parcurs şi am nevoie de sprijinul vostru, dragi moldoveni, pentru a reuşi. Mai avem paşi importanţi de făcut şi mă angajez să continui, dacă îmi veţi oferi încrederea, pentru un nou mandat în 2024”, a spus Maia Sandu.