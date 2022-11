Nivelul ridicat de poluare din capitala Indiei impune închiderea școlilor și restricții de trafic

Dacă acest indice ajunge să fie inclus în categoria "sever" - peste 400 -, atunci el afectează sănătatea oamenilor, având impacturi severe asupra persoanelor cu boli preexistente, a precizat guvernul federal indian.



"Închidem şcolile primare din New Delhi începând de mâine (sâmbătă - n.r.)... De asemenea, închidem activităţile în aer liber pentru toţi elevii începând din clasa a V-a", a anunţat Arvind Kejriwal într-o conferinţă de presă.



Decizia privind închiderea şcolilor a fost luată după ce mai mulţi părinţi îngrijoraţi şi activişti de mediu s-au exprimat pe reţelele de socializare, îndemnând autorităţile locale să ia în considerare impactul pe care poluarea îl are asupra copiilor.



Oficialii din districtul Noida, un oraş-satelit al metropolei New Delhi, le-au cerut joi şcolilor locale să organizeze doar cursuri online pentru elevii până în clasa a VIII-a.





New Delhi este un oraş cu o populaţie de aproximativ 20 de milioane de locuitori şi, totodată, cea mai poluată capitală a lumii. Metropola indiană este afectată de smog în fiecare iarnă, întrucât aerul rece captează praful din construcţii, emisiile de gaze ale vehiculelor şi fumul rezultat din arderea reziduurilor agricole din statele învecinate Haryana şi Punjab înaintea noului sezon de însămânţări.





Guvernul din New Delhi analizează şi posibilitatea de a implementa restricţii legate de circulaţia vehiculelor pe drumurile publice, a adăugat Arvind Kejriwal.



Consiliul federal pentru controlarea poluării din India a interzis joi seară intrarea camioanelor diesel care transportă bunuri neesenţiale în capitala ţării.





