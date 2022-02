Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, mişcare de ultimă oră!

„În scurt timp, chiar în 10-15 minute, preşedintele Putin va reuni Consiliul Securităţii Rusiei”, a afirmat Peskov, indicând că aceasta este o reuniune „extinsă” şi nu una din cele obişnuite pe care le convoacă şeful statului de obicei cu membrii permanenţi ai acestui organism.Peskov a declarat că „tensiunile sunt în creștere” odată cu avertismentele tot mai îngrijorătoare ale Statelor Unite cu privire la faptul că Rusia este gata să invadeze Ucraina rapid și fără să fie provocată, scrie The New York Times.El a spus că se aşteaptă ca preşedintele Putin să susţină un discurs în cadrul Consiliului Securităţii Rusiei, mecanism ce reuneşte principalii factori de decizie ruşi, în special şefii armatei şi serviciilor de informaţii, scrie Agerpres. Este posibil ca şi alţi membri ai Consiliului să prezinte rapoarte, a indicat purtătorul de cuvânt.La insistenţa jurnaliştilor, Peskov a spus că aceasta „nu este o reuniune obişnuită” a Consiliului Securităţii, evitând să precizeze tema întrunirii. „De asemenea, preşedintele are programate astăzi (luni - n.r.) câteva convorbiri telefonice internaţionale”, a spus Peskov, promiţând să vină cu detalii pe parcursul zilei, potrivit Interfax.